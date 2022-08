Le Hongrois Viktor Orban au CPAC : “l’international d’extrême droite” au centre de l’attention

Commentez cette histoire Commentaire

« Les mondialistes peuvent aller en enfer » a tonné le Premier ministre hongrois Viktor Orban. "Je suis venu au Texas."

Il prononçait ce qui était essentiellement le discours d’ouverture de la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) de quatre jours à Dallas – l’organisation prééminente du mouvement de droite américain. La conférence qu’Orban a aidé à lancer se terminera en partie par un discours de l’ancien président Donald Trump. Et le message envoyé par le dirigeant hongrois en était un qui associait la colère républicaine face à «l’hégémonie libérale» à son propre récit de triomphe illibéral.

Dans ses remarques, Orban a présenté la plate-forme la plus claire à ce jour pour ce que certains analystes ont surnommé “l’international d’extrême droite”, une alliance théorique entre des partis d’extrême droite et ultranationalistes des deux côtés de l’Atlantique. Il a claironné ses positions dures contre l’immigration, son nationalisme chrétien convaincu, son opposition à «l’idéologie du genre» et son indifférence envers ceux qui considèrent son régime quasi-autocratique comme une menace pour la démocratie au cœur de l’Europe.

Orban n’a pas caché son mépris pour les démocrates américains et les soi-disant médias libéraux. “Ils me détestent et me calomnient, moi et mon pays, comme ils vous détestent et vous calomnient”, a déclaré Orban à propos des démocrates à CPAC. “Nous devons unir nos forces.”

« Nous devons reprendre les institutions à Washington et à Bruxelles… nous devons coordonner les mouvements de nos troupes car nous sommes confrontés aux mêmes défis », a ajouté Orban, faisant signe aux prochaines élections américaines de mi-mandat et présidentielles et aux élections parlementaires européennes en 2024. « Ces deux les lieux définiront les deux fronts dans la bataille menée pour la civilisation occidentale. Aujourd’hui, nous ne tenons ni l’un ni l’autre. Pourtant, nous avons besoin des deux.

Orban a choisi de passer sous silence le tollé qui a suivi un discours important il a fait le mois dernier. Juste de l’autre côté de la frontière, dans la Roumanie voisine, dans une ville pittoresque abritant une importante population ethnique hongroise où Orban prononce un discours annuel, il a averti, entre autres, que les Européens ne doivent pas “devenir des peuples métis”.

De son perchoir en Transylvanie, Orban a convoqué la menace spectrale des idéologies racistes qui hantent depuis longtemps l’Europe. Une conseillère de longue date d’Orban, Zsuzsa Hegedus, a présenté sa démission avec une lettre décrivant le discours d’Orban comme “un pur texte nazi digne de Goebbels” et l’aboutissement “raciste” d’un “virage de plus en plus illibéral”. (Elle a ensuite fait marche arrière, semblant faire écho aux défenseurs d’Orban selon lesquels ses remarques avaient été mal interprétées. Vous pouvez lire une traduction anglaise de son discours ici.)

Les partisans d’Orban disent qu’il parlait principalement de limiter simplement la migration et de préserver la “civilisation” européenne. Même alors, il a utilisé des analogies historiques désespérément mauvaises pour faire valoir ses dires, présentant la Hongrie comme un rempart des temps modernes contre l’empiétement musulman, comme c’était le cas pour soi-disant repousser l’Empire ottoman aux portes de Vienne en 1683. En vérité, l’armée ottomane avait une myriade de chrétiens dans son camp, dont des milliers de paysans hongrois rassemblés par le noble protestant hongrois Imre Thokoly.

Quoi qu’il en soit, la rhétorique d’Orban est désormais le signe d’un idéologue de plus en plus débridé sur la scène mondiale. “C’est une chose pour Orban de laisser tomber des mots tels que” remplacement “dans ses discours – un coup de sifflet pour les suprémacistes blancs et leur” théorie du grand remplacement “, mais apparemment inoffensif pour les autres”, a écrit Andreas Kluth pour Bloomberg Opinion. “C’en est une autre de prononcer des discours qui ressemblent à des passages des lois raciales de Nuremberg de 1935.”

Était-ce “un glissement accidentel?” Kluth réfléchit. “Ou un signe de confiance croissante, signalant une ligne plus claire à l’avenir?”

La Floride fait ombrage à la guerre de la Hongrie contre les droits LGBTQ

Peu importe la faiblesse géopolitique de la Hongrie en soi, Orban et ses alliés se considèrent comme les porte-drapeaux d’un avenir illibéral. “Nous espérons que vous pourrez apprendre de nous l’état d’esprit politique pour réussir en tant que conservateur, comme nous l’avons également appris de vous et de Ronald Reagan”, a déclaré Miklos Szantho, directeur du Center for Fundamental Rights, un groupe de réflexion hongrois. censé être financé par le gouvernement d’Orban, a déclaré lors d’un rassemblement CPAC organisé à Budapest en mai. “Comme il l’a dit il y a tant d’années, ‘Nous gagnons, ils perdent.’ C’est ce qu’a fait la droite hongroise.

De grandes élections approchent – ​​des États-Unis à l’Italie, où un parti dont les origines sont directement enracinées dans le passé fasciste de l’Italie pourrait bientôt diriger une nouvelle coalition gouvernementale, jusqu’au Brésil, où le président d’extrême droite Jair Bolsonaro se fait déjà l’écho des mensonges de Trump. face à la menace d’une élection volée.

En février, Bolsonaro s’est rendu à Orban en Hongrie et a célébré les “affinités” qu’ils partageaient et “les valeurs que nous représentons, qui peuvent se résumer en quatre mots : Dieu, patrie, famille et liberté”. Cette devise, a noté le journal brésilien Folha de S. Paulo, faisait écho aux slogans des fascistes italiens des années 1920 et 1930, qui ont été importés par leurs homologues brésiliens et également exprimés par la dictature portugaise de droite d’António de Oliveira Salazar.

Aucune de ces observations ou critiques ne dérange Orban et ses semblables. Jeudi, il a rendu la pareille, présentant les « progressistes libéraux » occidentaux comme les successeurs du communisme totalitaire. “Nous avons vu quel genre d’avenir la classe dirigeante mondialiste a offert”, a-t-il déclaré. “Mais nous avons un avenir différent à offrir.”

Quel est cet avenir ? J’ai exploré cela dans une série en trois parties plus tôt cette année sur l’impact politique d’Orban sur les républicains américains, dont beaucoup admirent son démantèlement de l’establishment médiatique hongrois, sa guerre contre les droits des LGBT et ses tentatives agressives pour augmenter le taux de natalité de son pays. Ils sont plus discrets sur – bien que peut-être toujours favorables – à sa flexion du système judiciaire du pays et à l’érosion des normes démocratiques européennes.

« C’est le désir de construire une « internationale illibérale » : un monde façonné par le type de politique qui évite l’ordre international fondé sur des règles, les normes démocratiques libérales et la transparence ; institutions et normes qui permettent actuellement à la Commission européenne de sanctionner le gouvernement d’Orban et à l’Occident de sanctionner la Russie de Poutine », a écrit Andras Toth-Czifra, expert hongrois au Centre d’analyse des politiques européennes.

“En s’attachant à quelqu’un qui s’est présenté comme un intellectuel post-libéral, je pense que les conservateurs américains commencent à se donner la permission de rejeter les normes libérales”, a déclaré Lauren Stokes, historienne à la Northwestern University, au New Yorker. article sur l’appel américain d’Orban publié en juin.

“Quand un tribunal hongrois fait quelque chose qu’Orban n’aime pas – quelque chose de trop pro-queer, trop pro-immigré – il peut simplement dire:” Ce tribunal est un ennemi du peuple, je n’ai pas à l’écouter “. ” elle a ajouté. “Je pense que les républicains s’arrangent pour adopter une logique similaire : si le système me donne un résultat que je n’aime pas, je n’ai pas à m’y conformer.”