Le Hongrois Orbán menace de retirer son soutien à l’Ukraine

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a menacé lundi de retirer son soutien à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie en raison d’inquiétudes concernant le traitement réservé aux Hongrois de souche.

Orbán a déclaré aux législateurs du Parlement qu’il protestait contre une loi ukrainienne de 2017 qui interdit aux Hongrois de souche de parler leur propre langue, en particulier dans les écoles, et a déclaré que la Hongrie ne soutiendrait pas l’Ukraine sur les questions internationales « jusqu’à ce que les lois précédentes soient rétablies ».

Il a également déclaré que « la Hongrie fait tout pour la paix » dans la guerre en Ukraine.

« Mais malheureusement, la guerre russo-ukrainienne continue, des dizaines de milliers de personnes en sont victimes », a-t-il déclaré, selon les transcriptions du discours publiées par les médias hongrois. « Les diplomates doivent reprendre le contrôle des mains des soldats, sinon les femmes attendront en vain que leurs fils, leurs pères et leurs maris reviennent à la maison. »

Sous la direction conservatrice d’Orbán, la Hongrie a maintenu des relations plus étroites avec Moscou que les autres alliés européens et est restée en dehors de la guerre en Ukraine.

La Hongrie a également critiqué à plusieurs reprises les programmes d’aide de l’Union européenne (UE) à Kiev, même si Budapest a également aidé les réfugiés ukrainiens fuyant la guerre.

Orban a également déclaré lundi qu’il n’y avait pas d’urgence à ratifier la Suède dans l’OTAN après que la Turquie a signalé qu’elle approuverait la candidature de la nation nordique à l’alliance.

Pour que la Suède soit incluse dans l’OTAN, tous les membres de l’alliance de sécurité occidentale doivent ratifier son adhésion. Seules la Hongrie et la Turquie doivent encore approuver la candidature.

La Hongrie est l’un des trois pays européens pris au piège d’une querelle avec l’Ukraine au sujet des accords et des importations de céréales.

L’Ukraine a annoncé ce mois-ci qu’elle poursuivrait en justice la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie pour avoir imposé une interdiction sur ses importations de céréales après la levée du blocus européen sur ce produit agricole.

Le conflit céréalier a exaspéré la Pologne. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a dit la semaine dernière que son pays ne fournirait plus de nouvelles armes à l’Ukraine.

La décision de Varsovie constitue un net revirement, dans la mesure où la Pologne est un important fournisseur d’armes de l’Ukraine et a été l’un de ses plus fidèles alliés dans la lutte contre la Russie. Cela a également suscité des inquiétudes croissantes quant aux fissures dans le soutien occidental à l’Ukraine, qui s’est appuyée sur les alliés européens et de l’OTAN pour mener à bien l’effort de guerre.

Orbán s’est également plaint lundi de la querelle sur les céréales, déclarant au Parlement que Budapest avait été trompée par le « dumping de céréales ukrainiennes » vers son pays.

