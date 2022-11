Le Honduras va légaliser l’utilisation de la pilule du lendemain pour les victimes de viol

Le Honduras autorisera l’utilisation de la pilule du lendemain pour les victimes de viol après plus d’une décennie de restrictions totales, a annoncé lundi le ministre de la Santé du pays, bien que l’interdiction complète de l’avortement se poursuive.

La nation fortement catholique d’Amérique centrale a introduit une interdiction absolue de l’utilisation et de la vente de la pilule du lendemain en 2009, mais avait laissé entendre qu’elle adoucirait sa position dans les cas extrêmes depuis plusieurs années.

Seul pays d’Amérique latine à interdire totalement la pilule du lendemain, le Honduras punit également les femmes qui avortent d’une peine pouvant aller jusqu’à six ans de prison, y compris en cas de viol ou d’inceste.

“Nous allons mettre la pilule à la disposition des victimes de viol car ce n’est pas une méthode contraceptive”, a déclaré lundi soir le ministre de la Santé Jose Matheu lors d’un événement avec des organisations de femmes. “Nous attendons qu’il sorte de l’unité de réglementation pour le signer.”

On ne sait toujours pas comment les autorités sanitaires vérifieraient les allégations de viol ou distribueraient la pilule.

Les organisations féministes affirment que le dernier changement de politique ne va pas assez loin pour faire face aux grossesses non désirées, en particulier dans un pays avec le deuxième taux le plus élevé de grossesses chez les adolescentes en Amérique latine, selon les données des Nations Unies.

“Cette annonce est insuffisante”, a déclaré Maria Elena Mendez, directrice du Centre hondurien des droits des femmes. “D’autres filles qui tombent enceintes sont également victimes de discrimination et ne peuvent pas continuer à travailler et à étudier, entrant dans un cercle de marginalisation et de misère.”

Des groupes de femmes et de défense des droits humains continuent d’exiger la dépénalisation de l’avortement au Honduras.

Environ 50 000 à 80 000 avortements clandestins se produisent chaque année au Honduras, ont estimé des groupes locaux de défense des droits reproductifs en 2019.