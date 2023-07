Le Honduras va établir une colonie pénitentiaire insulaire pour les chefs de gangs, imitant l’approche d’El Salvador

Le Honduras, suivant l’exemple du Salvador voisin, prévoit de construire la seule colonie pénitentiaire insulaire de l’hémisphère occidental.

Le Honduras prévoit de construire la seule colonie pénitentiaire insulaire de l’hémisphère occidental et d’y envoyer ses gangsters les plus redoutés, déchirant une page de l’approche impitoyable du Salvador voisin en matière de meurtre, de vol, de viol et d’extorsion.

Le président progressiste du Honduras a un jour promis de lutter contre la violence des gangs par des réformes systémiques de la gouvernance et du système de justice pénale. Maintenant, le président Xiomara Castro prévoit de construire une prison isolée pour 2 000 chefs de gangs sur l’archipel des Islas del Cisne à 155 miles au large de la côte, dans le cadre d’une répression plus large à la suite du massacre de 46 femmes lié à un gang dans une prison.

Les prisons insulaires étaient autrefois courantes dans toute l’Amérique latine, avec des installations au Brésil, au Chili, en Colombie, au Costa Rica, au Mexique, au Panama et au Pérou. Des émeutes meurtrières, des conditions brutales et des évasions de prison audacieuses ont captivé l’imagination des cinéastes et des auteurs avant la fermeture de la dernière prison insulaire au Mexique en 2019.

Au Honduras, les autorités parient qu’un retour dans le passé contribuera à endiguer la vague de violence, mais les sceptiques affirment que de telles mesures ne sont guère plus que de l’optique et ne parviennent pas à s’attaquer aux causes profondes de la violence endémique.

« Une nouvelle prison est tout à fait inutile si vous ne reprenez pas d’abord le contrôle des autres que vous avez déjà », a déclaré Tiziano Breda, expert en Amérique latine à l’Instituto Affari Internazionali en Italie. « Les gangs criminels ont montré tout au long de leur histoire qu’ils pouvaient s’adapter. »

LE MASSACRE DANS LA SALLE DE PISCINE AU HONDURAS INVITE LE PRÉSIDENT À IMPOSER DES MESURES DE SÉCURITÉ ET DES COUVRE-FEUX

Le mois dernier, 46 femmes ont été tuées dans une bagarre entre membres de gangs dans une prison. Beaucoup de personnes tuées ont été aspergées de coups de feu et massacrées à coups de machettes. Certaines détenues ont été enfermées dans des cellules, où elles ont été aspergées de liquide inflammable et brûlées dans la pire atrocité dans une prison pour femmes de mémoire récente.

Castro a déclaré qu’elle « prendrait des mesures drastiques » en réponse et réprimerait les gangs Barrio 18 et Mara Salvatrucha, ou MS-13, qui terrorisent le pays depuis des années.

Le seul moyen de communiquer avec les Islas del Cisne est par satellite, a déclaré José Jorge Fortín, le chef des forces armées du Honduras, dans une interview à l’Associated Press. Les responsables espèrent que cela empêchera les chefs de gangs de mener leurs opérations depuis l’intérieur des prisons. L’évasion serait difficile car il faut environ une journée pour atteindre l’île en bateau depuis le continent.

« C’est le plus loin possible, donc ces chefs de gangs ressentent la pression une fois qu’ils sont sur l’île », a déclaré Fortín. « L’idée est qu’ils perdent le contact avec tout, le contact avec toute la société… et qu’ils peuvent vraiment payer pour leurs crimes. »

Fortín n’a pas précisé le coût du projet ni quand les responsables s’attendent à ce qu’il soit réalisé, mais a déclaré que Castro a ordonné la construction de l’installation le plus rapidement possible.

Depuis l’effusion de sang, les médias sociaux de Castro ont été parsemés d’images de saisies d’armes et d’hommes tatoués par des gangs assis les jambes écartées, à moitié nus et recroquevillés sur le sol entourés de policiers lourdement armés.

Les images reflètent celles du Salvador voisin, où le président Nayib Bukele a emprisonné une personne sur 100 dans le pays, en jetant des milliers dans une « méga-prison ». Bukele a déclaré que les détenus ne reverraient plus jamais la lumière du jour alors même que le groupe de défense des droits humains Cristosal estime que seulement 30% des prisonniers ont des liens clairs avec des gangs, alimentant les allégations de violations des droits humains et de décadence démocratique.

De fortes baisses de violence au Salvador ont stimulé une sorte de ferveur populiste pro-Bukele à travers l’Amérique latine.

« Si un autre pays a bien fait quelque chose, pourquoi ne pas le copier ? dit Fortín. « Nous n’allons pas laisser cette… atmosphère de terreur continuer. »

Mais Breda, l’expert, a déclaré que cette décision éloignait le pays de politiques telles que l’éradication de la corruption, la démilitarisation et la police de proximité qui pourraient faire une différence à long terme dans la lutte contre les causes profondes de la violence des gangs.

La politique de sécurité du Honduras « est devenue encore plus réactive et à courte vue, imitant ce qui se passe au Salvador pour contenir les dommages à leur image publique », a déclaré Breda.

Les mesures proposées sont bien accueillies par de nombreux Honduriens, comme le biologiste de 30 ans Said Santos, qui a déclaré que « mettre fin une fois pour toutes au problème de la criminalité ici au Honduras serait idéal pour ce pays ». Mais, a-t-il ajouté, le gouvernement devrait procéder avec prudence.

Pendant ce temps, les biologistes régionaux craignent que le projet ne se fasse au détriment des écosystèmes hautement biodiversifiés de l’île à un moment où les Caraïbes sont déjà ravagées par les effets du changement climatique.

En grande partie inhabité, le site de la prison est désigné comme territoire protégé depuis plus de trois décennies. La semaine dernière, l’Association des biologistes du Honduras a publié une déclaration qualifiant l’installation de « menace » pour la nature de l’île, ses paysages luxuriants et ses eaux bleues éclatantes regorgent de vie.

« Une prison est incompatible avec les écosystèmes, les espèces, la beauté des paysages et les conditions climatiques de l’archipel », a écrit l’organisation.

Lucky Medina, secrétaire aux ressources naturelles et à l’environnement du Honduras, a déclaré à l’AP que le pénitencier à sécurité maximale sera construit « en harmonie avec la nature ». Il a ajouté que les responsables suivront les protections environnementales mais que l’installation sera définitivement construite.

« C’est totalement viable », a-t-il déclaré.