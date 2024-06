Le Honduras déclare l’état d’urgence sanitaire alors que l’Amérique centrale entame la haute saison de la dengue

CNN

Le Honduras a déclaré l’état d’urgence sanitaire nationale après avoir signalé une augmentation des hospitalisations et des décès. de la denguele ministère de la santé annoncé vendredi.

Le gouvernement a demandé aux responsables de la santé de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en appliquant des mesures de prévention et de contrôle et en identifiant des fonds pour gérer l’épidémie.

Le ministère hondurien de la Santé a signalé 23 037 cas suspects de dengue au cours des 20 premières semaines de l’année. C’est l’un des totaux les plus élevés des Amériques, selon données collectées par l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS).

L’ensemble de la région a déjà signalé plus de 8,65 millions de cas au cours des cinq premiers mois de 2024, soit près de deux fois plus que les plus de 4,5 millions de cas signalés au cours de l’ensemble de 2023, ce qui constituait à l’époque un record.

Le cône sud des Amériques a représenté la plupart des cas au premier semestre 2024, le Brésil en ayant enregistré à lui seul 7,2 millions. Mais aujourd’hui, la région sud connaît une diminution significative des infections, tandis que l’Amérique centrale et les Caraïbes commencent à entrer dans leur haute saison de dengue, selon l’OPS.

« Le Honduras est entré dans la zone épidémique en raison de l’augmentation des cas dans tous les départements du pays, ainsi que du nombre de patients admis dans tous les hôpitaux du pays en raison de cette maladie », a indiqué vendredi le ministère hondurien de la Santé.

Cette année, le Honduras a signalé le deuxième plus grand nombre de cas dans la sous-région de l’isthme d’Amérique centrale et du Mexique, derrière le Mexique, qui en a dénombré plus de 69 000.

L’OPS et l’Organisation mondiale de la santé recommandent aux pays de ces zones « d’adopter les mesures nécessaires pour préparer la réponse à l’augmentation de la dengue, y compris l’organisation des services de santé pour assurer une prise en charge clinique adéquate, la prévention des complications et éviter la saturation des services de soins spécialisés. .»

La dengue est un virus transmis par les moustiques qui se propage principalement par le moustique Aedes aegypti, également connu pour être porteur de plusieurs autres virus, tels que la fièvre jaune, le chikungunya et le Zika, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Il provoque des symptômes pseudo-grippaux et peut entraîner la mort dans des cas extrêmes.