Le Honduras déclare l’état d’urgence contre la criminalité des gangs

Pendant des années, les gangs de rue ont facturé des fonds de protection aux chauffeurs de bus et de taxi et aux propriétaires de magasins au Honduras, comme au Salvador voisin.

“Nous ne pouvons plus supporter que des travailleurs soient tués et paient de l’extorsion”, a déclaré Lanza. “Nous espérons que ces mesures fonctionneront et resteront en place.”

Lanza a déclaré que 50 conducteurs ont été tués jusqu’à présent en 2022 et qu’un total de 2 500 ont été tués au cours des 15 dernières années. Il a estimé que les entreprises et les chauffeurs ont payé en moyenne environ 10 millions de dollars par mois aux gangs pour opérer.

Le Honduras n’a pas précisé exactement ce que l’état d’urgence impliquerait, mais normalement de telles mesures suspendent temporairement les règles normales régissant les arrestations et les perquisitions ; parfois, des limites à la liberté d’expression et de réunion sont également mises en œuvre.

Au Salvador voisin, le président Nayib Bukele a demandé au Congrès de lui accorder des pouvoirs extraordinaires après que des gangs aient été accusés de 62 meurtres le 26 mars, et ce décret d’urgence a été renouvelé tous les mois depuis lors. Il suspend certains droits constitutionnels et donne à la police plus de pouvoirs pour arrêter et détenir des suspects.