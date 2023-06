Le Honduras adopte des tactiques de style salvadorien dans la répression anti-gang contre les détenus

TEGUCIGALPA, Honduras (AP) – Les autorités honduriennes ont forcé les détenus à s’asseoir à moitié nus dans des rangées serrées alors qu’ils cherchaient de la contrebande dans un balayage des prisons lundi, similaire à la tactique dure du Salvador voisin. Ils ont également arrêté un suspect lors d’une fusillade dans une salle de billard le week-end qui a tué 11 personnes.

Le ratissage de la prison a démontré la détermination du gouvernement hondurien à réprimer les gangs après le massacre de 46 détenues lié à un gang la semaine dernière dans la pire atrocité dans une prison pour femmes de mémoire récente. La police a déclaré qu’elle envisageait la possibilité que la fusillade dans la salle de billard de samedi soit liée à la violence carcérale.

Lundi, la police militaire – qui a pris en charge les prisons du pays – s’est déployée dans plusieurs prisons, vidant les blocs cellulaires et forçant les détenus à s’asseoir en rangées, jambes écartées et blottis les uns contre les autres. Certains ont été forcés de garder la tête inclinée et les mains sur la nuque.

De telles tactiques – avec des détenus vêtus uniquement de shorts, la tête inclinée sur le dos des hommes devant eux – ont été rendues célèbres l’année dernière par le président salvadorien Nayib Bukele lors de sa répression contre les gangs. Les tactiques dures de Bukele ont conduit à des allégations de violations des droits de l’homme, mais se sont également révélées populaires auprès des habitants de ce pays d’Amérique centrale où les communautés sortent de l’oppression de l’extorsion et de la violence des gangs.

La police militaire a déclaré avoir fouillé les blocs cellulaires vides et trouvé des centaines de cartouches, des pistolets, des fusils d’assaut et des grenades. Comme au Salvador, la police a diffusé des vidéos des descentes de prison, accompagnées de musique.

Même les détenues étaient obligées de s’asseoir dans les cours de la prison, les mains sur le cou, mais les femmes officiers de la police militaire leur permettaient de garder leur chemise.

Une perquisition a eu lieu dans un pénitencier pour hommes à Tamara, la même ville où le massacre de la prison pour femmes s’est produit mardi.

Le massacre de la prison pour femmes de Tamara, au nord-est de la capitale du Honduras, a indigné le pays et déclenché des raids, des couvre-feux et une répression.

Lors de ce massacre, des détenues appartenant au gang de rue Barrio 18 ont introduit en contrebande des armes à feu, des machettes et un liquide inflammable. Ils ont maîtrisé les gardes et ont fait irruption dans des blocs cellulaires abritant des membres d’un gang rival. Ils ont aspergé les victimes de coups de feu, en ont tué d’autres, puis ont verrouillé leurs cellules et incendié les victimes.

Alors que les tueries de samedi dans une salle de billard de la ville de Choloma, dans la province de Cortes, se sont produites loin au nord de Tamara, les deux événements pourraient être liés, selon la police.

Le commissaire de la police nationale, Miguel Pérez Suazo, a déclaré que les autorités avaient arrêté un suspect dans les meurtres de la salle de billard et en recherchaient d’autres.

« Nous n’excluons pas que ces crimes puissent être une sorte de vengeance pour ce qui s’est passé dans la prison pour femmes », a déclaré Pérez Suazo. Choloma est réputé être le territoire du gang Barrio 18, ce qui en ferait un endroit logique pour cibler leurs membres.

Mais la police a déclaré que le suspect arrêté lundi aurait également appartenu au Barrio 18. Et Pérez Suazo a déclaré « nous n’excluons pas non plus qu’il ait pu s’agir d’une forme de vengeance de criminels contre des civils ».

Le président hondurien Xiomara Castro a confié à la police militaire la responsabilité des prisons mal gérées du pays et leur a donné un an pour former de nouveaux gardiens.

Elle a également annoncé des mesures de sécurité, notamment des couvre-feux dans la région de Choloma, ainsi que « des raids, des captures et des points de contrôle 24 heures sur 24 ». Le couvre-feu à Choloma s’étendra de 21 heures à 4 heures du matin. Le couvre-feu dans la ville voisine de San Pedro Sula commencera le 4 juillet.

The Associated Press