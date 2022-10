Le Honda Prologue EV 2024 est un beau VUS avec des fondements de GM

Honda a été optimiste quant à la transition vers les véhicules électriques, son seul véhicule électrique proposé aux États-Unis ces dernières années étant l’échec (et très controversé) Clarity. Tout change avec l’introduction de le nouveau Prologueun SUV entièrement électrique qui sera commercialisé aux États-Unis en 2024.

Bien que Honda ne soit pas encore prêt à parler des spécifications, nous savons que le Prologue a été développé conjointement avec General Motors et utilise la même plate-forme et les mêmes batteries Ultium que le Chevrolet Blazer EV, et cela ressort des proportions globales. L’empattement de 121,8 pouces du Prologue est presque un pied plus long que celui du Pilot à trois rangées, et Honda affirme que le Prologue est 5 pouces plus large et 8 pouces plus long que le CR-V. Il a une silhouette longue, basse et large avec une ceinture de caisse montante, une ligne de toit effilée et un hayon arrière incliné qui donne au Prologue une allure athlétique.

Honda



Le style du Prologue a été dirigé par l’équipe de jeunes designers de Honda basée à Los Angeles, et il a un design très attrayant avec une surface propre et quelques détails sympas. L’avant bluffé comporte un panneau de calandre noir avec des phares à LED horizontaux qui le flanquent, et le pare-chocs inférieur a une grande prise et une indentation intéressante dans la carrosserie juste en dessous de la calandre. Un revêtement noir brillant entoure les passages de roue, les jupes latérales et les zones inférieures du pare-chocs, et le Prologue a des porte-à-faux courts avec des roues de 21 pouces poussées vers les coins. Les feux arrière ont l’air vraiment bien placés dans un autre panneau noir, et au lieu du badge H classique, le Prologue obtient le nom Honda écrit dans une police futuriste.

Honda



À l’intérieur, le Prologue a la plus belle cabine que nous ayons vue d’une Honda moderne aux États-Unis. Le modèle sur ces photos est ce qui semble être une garniture Elite entièrement chargée, avec un intérieur gris bicolore et des fonctionnalités telles que des sièges ventilés. Un écran de groupe de jauges de 11 pouces et un écran tactile de 11,3 pouces se trouvent au sommet du tableau de bord bas, ce dernier comportant un bouton de volume physique proéminent, et le Prologue semble avoir un nouveau logiciel d’infodivertissement. Il a le même thème horizontal que les autres nouvelles Honda, avec des bouches d’aération qui semblent s’étendre sur tout le tableau de bord, mais le Prologue se passe de la garniture en nid d’abeille que nous avons vue sur des voitures comme la Civic et le CR-V. Le Prologue n’a que deux rangées de sièges, mais il semble que les passagers arrière auront beaucoup d’espace pour la tête et les jambes. Le volant et les tiges de colonne, les poignées de porte, les commandes de fenêtre et les interrupteurs de verrouillage ont été repris directement du Blazer, mais sinon, l’appareillage de commutation du Prologue et d’autres éléments intérieurs semblent uniques à Honda.

Le Prologue sera mis en vente en 2024, sans aucune indication quant à son coût. Mais avec le Pilot 2022 coûtant un peu moins de 40 000 $ et le Blazer EV à partir d’environ 45 000 $, attendez-vous à ce que le Prologue soit dans cette fourchette. Honda affirme que le nouveau CR-V hybride constituera un point de départ naturel pour ses clients qui souhaitent passer à la possession d’un véhicule électrique, offrant des baux plus courts de deux ans sur les marchés qui seront les premiers à obtenir le Prologue. En 2026, les États-Unis verront les premiers véhicules électriques basés sur l’e:Architecture de Honda qui seront construits en Amérique du Nord, et en 2027 une nouvelle gamme de véhicules abordables Des véhicules électriques également co-développés par GM et construit en Amérique sera mis en vente.