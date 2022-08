Le Honda Pilot TrailSport 2023 est quelque part sur cette photo

Honda poursuivra son attaque de nouveaux produits plus tard cette année avec le SUV Pilot redessiné, et une nouvelle image teaser nous donne à peine un aperçu du multisegment à trois rangées en version TrailSport tout-terrain.

Quand je dis à peine, je le pense. Le Pilot n’est qu’un petit point sur ce sentier de montagne rocheux, et le SUV est recouvert d’un revêtement de camouflage noir pour démarrer. Mais on peut voir que le Pilot de quatrième génération aura une silhouette plus carrée et des proportions plus agréables que le modèle actuel un peu disgracieux. Le nouveau Pilot devrait également avoir une calandre plus grande et des phares plus élégants comme ceux de le CR-V récemment redessiné.

Honda



La nouvelle version TrailSport a fait ses débuts sur le Passport l’année dernière. En plus des accents orange et des différentes conceptions de fausses plaques de protection, le TrailSport ajoute plus de garde au sol, des pneus plus gros et une transmission intégrale standard avec vecteur de couple au Passport. Attendez-vous à ce que le traitement soit le même pour le Pilot, bien que Honda affirme que le Pilot TrailSport sera son SUV le plus performant à ce jour, il pourrait donc recevoir d’autres améliorations mécaniques.

Le pilote 2023 fera ses débuts dans les deux prochains mois avant d’être probablement mis en vente avant la fin de l’année. Honda est également sur le point de dévoiler l’Accord de nouvelle génération cette année, et de nouvelles générations de mini-fourgonnette Odyssey et de camionnette Ridgeline basées sur le Pilot 2023 suivront d’ici un an ou deux.