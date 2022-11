Le Honda Pilot 2023 fait ses débuts avec un modèle TrailSport plus robuste

Honda proclame fièrement que le nouveau Pilot de quatrième génération est le SUV le plus grand et le plus puissant jamais construit. Eh bien, bien sûr que c’est — n’est-ce pas ce que le Pilote a toujours été ? Pour ne pas trop voler le tonnerre de Honda, le Pilot 2023 est une belle machine qui arrive avec plus d’espace pour les passagers et le fret, un nouveau moteur V6 et un niveau de finition TrailSport plus robuste avec des améliorations hors route améliorant les capacités.

Le Pilot 2023 est nouveau jusqu’à la dernière génération de la plate-forme de camionnette Honda, qui s’accompagne d’améliorations de la rigidité du châssis, de la maniabilité et de la qualité de conduite. Dans l’ensemble, le SUV mesure 3,4 pouces de plus que la génération précédente à 199,9 pouces de pare-chocs à pare-chocs avec un empattement de 113,8 pouces – 2,8 pouces de plus que l’an dernier. La voie du Pilot a également été augmentée de 1,1 pouce sur l’essieu avant et de 1,4 à l’arrière, mais la largeur totale de la carrosserie de 78,5 pouces est en fait 0,1 pouce plus étroite qu’auparavant.

Les dimensions ne racontent qu’une partie de l’histoire. Le nouveau look présente des proportions plus droites, mélangeant le profil carré du Pilote de deuxième génération avec la forme plus organique de la troisième génération. À l’avant se trouve le plus grand capot jamais fabriqué par Honda, qui recouvre le compartiment moteur avec un design à clapet. À l’avant également, une nouvelle calandre en nid d’abeille et des phares angulaires avec une toute nouvelle signature lumineuse à LED.

Voitures Antuan Goodwin / Crumpe



À l’intérieur, le plus grand Pilot bénéficie de plus d’espace pour les jambes aux deuxième et troisième rangées (jusqu’à 2,4 et 0,6 pouces, respectivement) et d’une plus grande capacité de chargement, avec 22,4 pieds cubes derrière la troisième rangée et jusqu’à 113,7 cubes avec les deux rangées repliées à plat. Le Pilot est disponible en configurations huit et sept passagers, mais les niveaux de finition Touring et Elite disposent d’une nouvelle section centrale amovible de deuxième rangée qui vous offre les deux. Il se relève pour former une banquette à trois côtés, se rabat pour servir d’accoudoir central large à la deuxième rangée ou se déplie en laissant un passage vers la troisième rangée.

La section amovible pèse environ 35 livres et s’enclenche facilement, bien qu’elle puisse être un peu difficile à soulever. Il y a même un compartiment de rangement sous le plancher de chargement, de sorte que vous n’aurez jamais à quitter la maison sans lui.

Technologie et sécurité étendues



Le Pilot Sport de base est livré en standard avec un tableau de bord hybride de 7 pouces qui combine un écran couleur avec une aiguille de compteur de vitesse physique. Il est couplé à un système d’infodivertissement à écran tactile standard de 7 pouces avec connectivité standard Android Auto et Apple CarPlay via USB. Le tableau de bord abrite deux ports USB (un port de type C de 3,0 ampères et un port de type A de 2,5 ampères), tandis que la deuxième rangée consacre une paire de ports USB-A de 2,5 ampères à la charge.

Passez au niveau EX-L ou supérieur pour passer à un système d’infodivertissement de 9 pouces avec un traitement plus rapide, un logiciel de navigation simplifié plus fluide et une connectivité sans fil pour CarPlay et Android Auto. Cela vous offre également un chargeur sans fil Qi et une autre paire de ports USB-A de 2,5 ampères pour la troisième rangée. Le modèle Elite haut de gamme est encore amélioré avec un tableau de bord entièrement numérique de 10,2 pouces et un affichage tête haute couleur.

Voitures Antuan Goodwin / Crumpe



La technologie d’aide à la conduite a également été améliorée pour l’année modèle 2023 en commençant par les mêmes changements de capteur qui ont fait leurs débuts le le nouveau CR-V 2023. Le capteur de caméra tourné vers l’avant dispose désormais d’un champ de vision plus large de 90 degrés, tandis que le radar avant s’étend jusqu’à un champ de vision de 120 degrés. Ensemble, ils améliorent la reconnaissance des piétons, des véhicules, des vélos et des limites de la route, aidant les systèmes de pré-collision, de régulateur de vitesse adaptatif et d’assistance à la direction de maintien de voie à se comporter plus naturellement. La portée radar pour la surveillance des angles morts a également été étendue à 82 pieds. La suite d’aides à la conduite standard Honda Sensing comprend désormais l’assistance aux embouteillages, l’assistance au freinage automatique à basse vitesse et la reconnaissance des panneaux de signalisation.

Le Honda Pilot 2023 s’incline dans les spécifications haut de gamme Elite, Rugged TrailSport Voir toutes les photos



Tout nouveau moteur V6



Le Pilot est propulsé par un tout nouveau moteur V6 de 3,5 litres développant 285 chevaux et 262 livres-pied de couple. Oui, c’est le même déplacement que l’année dernière. Oui, son couple de pointe est également le même, mais Honda m’assure qu’il s’agit d’un nouveau moteur avec un bloc unique et une nouvelle culasse à profil bas. Avec 5 ch de plus que l’an dernier, c’est à peine le V6 le plus puissant que Honda ait jamais offert dans un SUV, mais plus important encore, la conception plus compacte promet d’améliorer l’efficacité et les émissions, bien que Honda n’ait pas encore publié d’estimations officielles. .

Autre nouveauté, la transmission automatique standard à 10 vitesses avec une première vitesse inférieure à la 9 vitesses qu’elle remplace, et la deuxième génération du système de traction intégrale à vecteur de couple i-VTM4 de Honda. i-VTM4 est capable d’envoyer jusqu’à 70 % du couple disponible à l’essieu arrière et d’en transférer 100 % sur l’une ou l’autre des roues si nécessaire. Si cela ressemble beaucoup au système de traction intégrale Super Handling d’Acura, c’est parce que c’est le cas. i-VTM4 utilise la même conception différentielle, mais avec des composants plus robustes pour une meilleure gestion du couple et un réglage différent pour le service SUV.

Voitures Antuan Goodwin / Crumpe



Le Pilot propose les modes de conduite Normal, Econ, Sport, Snow et Tow – ce dernier déverrouillant jusqu’à 5 000 livres de capacité de remorque avec le matériel approprié. L’option de traction intégrale ajoute les modes Sand et Trail au sélecteur numérique. Le contrôle de descente est également désormais de série sur tous les modèles Pilot.

Spécification TrailSport robuste



Honda a lancé un niveau de finition TrailSport pour le Pilot 2022, mais c’était surtout un ensemble d’apparence avec un peu d’amélioration. Le Honda Pilot TrailSport 2023 est doté d’un équipement plus robuste qui devrait l’aider à parcourir la marche hors route avec plus de confiance.

Les changements commencent par les pneus tout-terrain Continental TerrainContact A / T avec de gros flancs de profil 60 enroulés autour de roues spécifiques TrailSport de 18 pouces de taille raisonnable. Regardez sous le pare-chocs arrière et vous apercevrez également un pneu de secours pleine grandeur. La garde au sol et les angles d’approche/départ sont augmentés grâce à une portance de 1 pouce par rapport au reste de la gamme. Des ressorts, des amortisseurs et des barres stabilisatrices tout-terrain uniques améliorent l’articulation et le confort tout-terrain pour compléter le levage.

La garde au sol est excellente, mais le contact avec les obstacles est parfois une réalité en tout-terrain. Honda a équipé le TrailSport de plaques de protection en acier robustes sous le carter d’huile, la transmission et le réservoir de carburant qui peuvent supporter tout le poids du SUV qui claque sur un rocher. La plaque de protection avant et l’attelage de remorquage arrière intègrent également des points de récupération évalués pour deux fois le poids nominal brut du véhicule du Pilot, ce qui le rend plus sûr et plus facile à remorquer hors des situations délicates.

Voitures Antuan Goodwin / Crumpe



Le mode Trail du TrailSport est également doté d’une logique de traction intégrale unique qui l’aide à conserver la traction lorsqu’il soulève une roue du sol. Une combinaison de la vectorisation mécanique du couple de l’essieu arrière et de la polarisation des freins de l’essieu avant permet au système i-VTM4 d’envoyer jusqu’à 75 % du couple d’essieu disponible à la roue au sol, tandis que le pneu soulevé reçoit les 25 % restants. Honda estime que le maintien de la rotation de la roue surélevée la maintient également prête à accepter la puissance de manière transparente lorsqu’elle finit par redescendre pour une expérience de conduite plus fluide.

À l’intérieur, le TrailSport présente des logos en relief sur les appuie-tête, des tapis de sol de marque “TrailSport” toutes saisons et des surpiqûres contrastées orange sur le tableau de bord et les deux premières rangées de sièges. Le mode caméra TrailWatch du TrailSport active la caméra panoramique du Pilot et maintient la caméra frontale active à basse vitesse pour une meilleure vue des sections étroites et des crêtes abruptes. Dépassez 15 mph et la caméra se désactive, mais le système se réactivera automatiquement si vous ralentissez à 12 mph en mode Trail, ce qui est agréable. Les rondelles de caméra pour les caméras avant et arrière sont également de série pour la version TrailSport.

Le Honda Pilot et le Honda Pilot TrailSport 2023 devraient commencer la production à l’usine du constructeur automobile de Lincoln, en Alabama, en décembre et arriver chez les concessionnaires peu de temps après. Les prix et l’économie n’ont pas été annoncés, mais nous espérons en savoir plus dans les semaines à venir.