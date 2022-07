Le Honda CR-V hybride 2023 a un look plus net, plus de raffinement

Après avoir libéré plusieurs teasers, Honda a finalement dévoilé mardi le multisegment CR-V 2023. Le CR-V de sixième génération sera initialement mis en vente cet été, la variante hybride illustrée ici rejoignant la gamme avant la fin de l’année.

Le style du CR-V est certainement plus évolutif que révolutionnaire, mais compte tenu de l’attrait du marché de masse de ce VUS, c’est très bien. Les lignes sont plus nettes et les modèles Sport et Sport Touring uniquement hybrides ont une calandre en maille unique, des sculptures supplémentaires à l’avant et à l’arrière et des embouts d’échappement rectangulaires. Le Sport roule sur des roues de 18 pouces tandis que le Sport Touring en a 19, et les CR-V EX et EX-L non hybrides en ont également 18. Sur le plan dimensionnel, le nouveau CR-V est plus large de 0,4 pouce et plus long de 2,7 pouces qu’auparavant, avec un empattement plus long de 1,6 pouce.

À l’intérieur, le CR-V s’inspire beaucoup de la conception de la nouvelle gamme Civic, avec des bouches d’aération minces, des commandes de climatisation simples et une disposition générale à la fois épurée et élégante. Honda affirme que les passagers avant ont droit à des sièges stabilisateurs de corps – peut-être comme les sièges “zéro gravité” de Nissan – avec une console centrale de 9 litres entre eux. Les passagers arrière ont 0,6 pouce d’espace supplémentaire pour les jambes qu’auparavant, et la banquette arrière a huit positions d’inclinaison différentes.

Le CR-V a toujours été spacieux pour sa taille, et le modèle 2023 dispose de 36,3 pieds cubes d’espace derrière les sièges arrière. Les modèles à essence uniquement ont un plancher de chargement qui peut être abaissé pour porter l’espace total jusqu’à 39,3 pieds cubes, et avec la banquette arrière repliée à plat, la capacité totale est de 76,5 pieds cubes.

Chaque CR-V est livré avec un tableau de bord numérique de 7 pouces, et les versions EX et Sport ont un écran tactile de 7 pouces exécutant le même logiciel d’infodivertissement que vous trouverez dans d’autres nouvelles Honda. Filaire Apple Car Play et Android Auto sont standard, tout comme les ports USB-A et USB-C. Choisissez un EX-L ou un Sport Touring et vous obtiendrez un écran tactile couleur de 9 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi qu’un chargeur sans fil.

Honda s’attend à ce que les modèles hybrides représentent environ la moitié de toutes les ventes de CR-V, la société a donc décidé d’embellir son groupe motopropulseur essence-électrique pour 2023. Le moteur I4 à cycle Atkinson de 2,0 litres est désormais à injection directe et les moteurs électriques sont montés côte à côte, permettant un plus grand moteur d’entraînement. La puissance totale est maintenant évaluée à 204 chevaux et 247 lb-pi de couple, des augmentations mineures de 3 ch et 15 lb-pi par rapport au VUS de l’an dernier. Le CR-V hybride a également une vitesse de pointe plus élevée – 115 mph au lieu de 86 mph, ce qui ne fera aucune différence dans le monde réel.

Les variantes EX et EX-L à essence uniquement ont le même moteur turbo I4 de 1,5 litre qu’auparavant. Honda affirme que la configuration du turbo est un peu plus raffinée qu’auparavant, avec une réduction du bruit et des vibrations, et que la transmission à variation continue a une nouvelle logique qui simule de vrais changements de vitesse à plein régime, pour tout ce que cela vaut.

Un système de traction intégrale amélioré peut désormais envoyer 50 % du couple disponible du moteur aux roues arrière, et il est en option sur les versions EX, EX-L et Sport, mais de série sur les versions Sport Touring. Le contrôle en descente est de série dans tous les domaines, tout comme la suite de technologies d’assistance à la conduite Honda Sensing, qui comprend la reconnaissance des panneaux de signalisation, le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien de voie et l’assistance aux embouteillages qui combine ces deux derniers.

Le CR-V entrera bientôt en production et sera construit dans des usines aux États-Unis et au Canada. Des informations sur les prix et la consommation de carburant seront disponibles dans les mois à venir, mais attendez-vous à ce que le CR-V conserve son avantage concurrentiel dans la catégorie des petits VUS, avec un PDSF de base inférieur à 30 000 $.