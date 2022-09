L’introduction d’une nouvelle génération de véhicules donne à un constructeur automobile la possibilité de refaire la gamme, de réduire un peu la graisse et de s’assurer qu’il n’y a pas une quantité de choix paralysante. Honda a fait exactement cela avec le CR-V 2023mettant au premier plan des versions mieux équipées et simplifiant l’ensemble de la gamme.

Honda a annoncé cette semaine les prix du CR-V 2023. Un CR-V EX de base avec traction avant et un I4 turbocompressé de 1,5 litre produisant 190 chevaux et 179 livres-pied de couple vous coûtera 32 355 $, y compris les frais de destination obligatoires de 1 245 $. C’est loin du prix du modèle de base 2022 de 28 035 $, mais cette version LX est morte et révolue; le comparer au prix de 30 555 $ de l’EX 2022 est un peu plus approprié, mais le modèle 2023 connaît néanmoins une hausse de prix. Le seul autre CR-V à essence uniquement proposé est l’EX-L, qui coûtera 35 005 $, soit seulement quelques centaines de dollars de plus que la génération précédente.

La gamme du CR-V hybride n’a pas été allégée, mais elle a été renommée. Tous les hybrides portent désormais le badge Sport, l’hybride FWD Sport de base coûtant 33 695 $, destination comprise, soit environ 400 $ de plus que l’hybride EX de base 2022 sortant. L’hybride Sport Touring haut de gamme coûte 39 845 $, soit 800 $ de plus que la version haut de gamme de l’hybride 2022. L’hybride est un peu plus piquant, avec son I4 de 2,0 litres et son moteur électrique produisant une puissance nette de 204 ch et 247 lb-pi.

L’ajout de la transmission intégrale entraînera une augmentation supplémentaire de 1 500 $ sur toutes les versions, à l’exception de l’hybride Sport Touring, où elle est de série. Vous pouvez consulter le tableau ci-dessous pour explorer la gamme complète des prix et les estimations de consommation de carburant de l’EPA pour la gamme Honda CR-V 2023.