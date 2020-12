Apple a mis à jour le logiciel de ses haut-parleurs intelligents HomePod vers la version 14.3 plus tôt ce mois-ci. Avec la mise à jour du logiciel, le géant basé à Cupertino a discrètement ajouté la possibilité d’alimenter le nouveau haut-parleur intelligent HomePod Mini avec un adaptateur 18W. Auparavant, si les utilisateurs essayaient d’alimenter leur haut-parleur HomePod Mini avec un adaptateur 18 W, un voyant orange sur le haut-parleur était affiché, indiquant que le haut-parleur était branché sur un adaptateur non évalué à 20 W. Cette nouvelle capacité a été découverte par les gens de The 8-Bit, un site Web qui suit les développements d’Apple.

Maintenant, alors que la société a discrètement ajouté la possibilité d’alimenter son dernier haut-parleur intelligent avec un adaptateur 18W, Apple n’a pas mis à jour sa page de support HomePod Mini pour refléter le changement. Les utilisateurs pourront désormais utiliser l’adaptateur 18 W fourni avec leur iPhone 11 pour alimenter leur haut-parleur intelligent HomePod Mini. Cependant, le rapport 8 bits indique que le HomePod Mini n’acceptera l’alimentation que des adaptateurs 18 W avec un profil d’alimentation spécifique, ce qui n’est pas encore connu. Cependant, l’adaptateur livré dans la boîte de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max alimentera sûrement le haut-parleur intelligent HomePod Mini.

Étant donné que le HomePod Mini peut désormais être alimenté à l’aide d’un adaptateur 18W, les utilisateurs de Reddit le testent maintenant avec des banques d’alimentation 18W qui semblent fonctionner, indique le rapport. Cela permettra aux utilisateurs de transporter leur haut-parleur intelligent HomePod Mini lors de leurs voyages. Bien qu’il puisse manquer d’accès Wi-Fi, les utilisateurs peuvent être en mesure de connecter leur iPhone à l’aide d’AirPlay.