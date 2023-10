ARLINGTON, Texas – Pour Jose Altuve, les 100 premiers matchs des séries éliminatoires en carrière sont dans les livres. Jusqu’où pourrait-il avancer dans le prochain siècle de jeux ?

Le pilier des Astros de Houston a débuté ce vendredi-là, avec le cinquième match de la série de championnats de la Ligue américaine au Globe Life Field. Altuve et les Astros sont à dix ans de perdre 110 matchs, avec un succès presque ininterrompu depuis.

À 33 ans, Altuve semble plus viable que jamais dans l’environnement des séries éliminatoires : il a réussi trois coups sûrs lors de la victoire 10-3 de Houston dans le quatrième match et cinq coups sûrs lors de ses neuf derniers présences au bâton. Grâce en partie au catalogue toujours croissant de matchs éliminatoires, il se situe au sommet de presque toutes les catégories offensives.

Ses trois points marqués lors du quatrième match l’ont propulsé devant Bernie Williams au deuxième rang de l’histoire des séries éliminatoires ; il a encore du chemin à parcourir pour ses 85 points pour rattraper les 111 du leader de tous les temps Derek Jeter. Altuve est également deuxième pour les circuits en carrière, avec 25 et quatrième pour les coups sûrs (112) et les coups sûrs supplémentaires (45).

Altuve est signé jusqu’en 2024 et les Astros montrent peu de signes de ralentissement.

« Je suis simplement reconnaissant d’être ici pour jouer autant de matchs éliminatoires », a déclaré Altuve Friday avant le cinquième match. « Et oui, je suis avec quelques coups sûrs, des circuits et des statistiques individuelles (leaders) en séries éliminatoires, mais à chaque fois que vous pouvez jouer, vous pensez gagner.

« Je peux dire que les statistiques signifient quelque chose parce que vous aidez l’équipe, mais ce n’est pas le point culminant en fin de compte. Il s’agit de gagner.

Beaucoup de ça aussi. Seuls les lanceurs des Braves Tom Glavine et John Smoltz ont participé à sept séries de championnats de ligue consécutives, tout comme Altuve et le joueur de troisième but Alex Bregman. Les Astros sont à deux victoires d’une cinquième participation aux World Series dans cette course.

C’est parti vite – et ça continue vite, trop vite pour qu’Altuve puisse y réfléchir.

« Vous pourrez me redemander une fois que tout sera terminé », dit-il à propos de ses moments les plus mémorables au cours de cette séquence. J’aurai peut-être une meilleure réponse. Je profite simplement de tout.

Suivez les mises à jour en direct de Match 5 de l’ALCS:

Les Rangers égalisent sur le home run de Nathaniel Lowe

ARLINGTON, Texas – Après près de cinq manches et peu de contacts durs, les Rangers du Texas ont finalement réussi à retrouver Justin Verlander.

Le joueur de premier but Nathaniel Lowe a lancé une balle rapide à 95 mph vers le champ gauche, en obtenant juste assez pour échapper au voltigeur gauche des Astros de Houston Chas McCormick, et les Rangers ont égalisé le cinquième match de l’ALCS, 1-1.

Jusque-là, Verlander n’avait accordé qu’un seul coup sûr et un but sur balles et devançait le partant texan Jordan Montgomery, dont le seul défaut était un home run en première manche d’Alex Bregman.

Malgré le total égalisateur, Verlander et les Astros sont en bonne forme : il n’a lancé que 67 lancers en cinq manches et compte remettre le ballon au meilleur de l’enclos des releveurs de Houston.

Les Rangers gaspillent une opportunité contre Verlander et sont toujours à la traîne sur trois

ARLINGTON, Texas – Après deux manches parfaites, les Rangers du Texas ont soudainement placé Justin Verlander là où ils le voulaient : un but sur balles, un simple, des coureurs aux premier et troisième rangs et le haut de l’ordre avec un retrait en troisième.

Et en deux longueurs, c’était fini.

Les Sluggers Marcus Semien et Corey Seager ont chacun balancé le premier lancer de Verlander et les ont tous deux fait remonter, Semien au premier but et Seager au champ gauche peu profond, et une opportunité en or est passée.

Verlander a lancé 35 lancers en trois manches, et les releveurs à fort effet de levier de Houston – Hector Neris, Bryan Abreu et Ryan Pressly – sont tous reposés et prêts pour ce cinquième match crucial.

Bien qu’il soit encore tôt, les Rangers pourraient bientôt commencer à ressentir la pression des lanceurs des Astros.

– Gabé Lacques

Les Astros prennent les devants dès la première manche

ARLINGTON, Texas – Pour le troisième match consécutif, les Rangers du Texas seront confrontés à un déficit en début de manche à domicile. Cela signifie-t-il qu’une troisième défaite dans cet ALCS est à prévoir ?

Le frappeur n ° 3 de Houston, Alex Bregman, a frappé un circuit dans les sièges du champ gauche lors du cinquième lancer du gaucher Jordan Montgomery lors du quatrième match, et les Astros ont pris une avance de 1-0 avant de remettre le ballon à Justin Verlander pour son 38e départ en séries éliminatoires.

Le modèle est familier.

Les Astros menaient 3-0 après deux manches du match 3 et une manche du Match 4 et a remporté les deux, effaçant un déficit de 2-0 pour l’ALCS. Le vainqueur d’aujourd’hui s’empare de l’avantage très important de 3-2 avant que la série ne se dirige vers Houston pour le sixième match samedi.

— Gabé Lacques

Comment regarder Astros contre Rangers: Heure, chaîne de télévision

Le cinquième match de vendredi devrait commencer à 17 h 07 HE diffusé sur Renard Sports 1

Yordan Alvarez des Astros est « le meilleur frappeur du monde »

ARLINGTON, Texas — En huit matchs éliminatoires, Le cogneur des Astros, Yordan Alvarez, frappe désormais .419 (13 pour 31), atteignant la base avec un clip de .471 et a réalisé 13 points. Cela n’apparaîtra pas sur son journal de match des séries éliminatoires, mais que le dossier reflète que les frappeurs devant et derrière lui dans l’alignement se sont combinés pour produire cinq points.

Et après avoir été blanchis 2-0 lors du premier match de cet ALCS, les Astros ont marqué quatre, huit et 10 points lors de leurs trois prochains matchs. Le fanfaronnade est de retour, en grande partie à cause de leur frappeur de nettoyage qui se déplace souvent en silence mais pourrait donner à Bryce Harper une place en tant que frappeur le plus percutant du match.

« Alvarez est en feu en ce moment. Et il est le meilleur frappeur au monde », a déclaré le voltigeur Chas McCormick, dont le troisième circuit en carrière en séries éliminatoires a donné à Houston une avance de 9-3. « Donc, quand notre gars part, et que nous avons Altuve et Jose Abreu, nous sommes l’une des meilleures équipes au monde.

« Après qu’Alvarez ait frappé comme il l’a fait, rien ne peut nous arrêter pour le moment. »

Compositions Astros contre Rangers, lanceurs probables pour le match 5 de l’ALCS

Astros de Houston

Lanceur partant : RHP Justin Verlander – 13-8, 2,28 ERA en saison régulière ; 1,42 en 12 ⅔ manches en séries éliminatoires

José Altuve (R) 2B Mauricio Dubon (à droite) CF Alex Bregman (à droite) 3B Yordan Alvarez (G) DH José Abreu (R) 1B Kyle Tucker (G) RF Chas McCormick (R) LF Jeremy Peña (R) SS Martin Maldonado (à droite) C

Rangers du Texas

Lanceur partant : LHP Jordan Montgomery – 10-11, 3,20 ERA en saison régulière ; 2-0, 2,08 ERA en 17⅓ de manches en séries éliminatoires