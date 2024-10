Le home run de Juan Soto en 10e manche envoie les Yankees de New York aux World Series

Juan Soto a frappé un circuit de trois points avec deux retraits en 10e manche et les Yankees de New York se sont qualifiés pour leur 41e Série mondiale – et la première en 15 ans – en battant les Guardians de Cleveland 5-2 lors du cinquième match de la série de championnats de la Ligue américaine. samedi soir à Cleveland.

La plus grande marque de baseball revient sur la scène principale en octobre.

Soto, qui a été acquis dans le cadre d’un échange de sept joueurs avec les Padres de San Diego en décembre, a mis les Bombers du Bronx en position d’un seul coup.

Les Yankees tenteront de remporter leur 28e titre contre les Mets de New York ou les Dodgers de Los Angeles. Le sixième match de la NL Championship Series aura lieu dimanche au Dodger Stadium.

Au 10e, Austin Wells a marché avec un retrait et Alex Verdugo a suivi avec un grounder au joueur de deuxième but Andres Gimenez, dont le lancer doux dans le sac a été abandonné par l’arrêt-court recrue Brayan Rocchio pour une erreur.

Gaddis a retiré Gleyber Torres sur des prises et a eu Soto dans un compte de 1-2 avant que l’élégant voltigeur de New York n’envoie un tir par-dessus le mur au centre. Soto a dansé le long de la ligne du premier but et s’est arrêté pour célébrer avec ses coéquipiers avant de faire le tour des buts.

« Je me disais juste : ‘Tu es complètement fou de ce type. Tu es complètement fou de ce type. Il n’a rien », a déclaré Soto.

Giancarlo Stanton a réussi un circuit de deux points pour les Yankees, qui ont pris soin des Guardians en cinq matchs, mais cela n’a pas été facile.

New York a remporté les deux premiers au Yankee Stadium sans grande fanfare ni drame majeur. Cependant, c’était une autre histoire à Cleveland, car les trois matchs au Progressive Field ont été passionnants.

Les Guardians se sont ralliés pour remporter le troisième match sur deux circuits de deux points lors de leurs deux dernières présences au bâton, et les Yankees ont tenu bon pour remporter le quatrième match après avoir perdu une avance de quatre points.

Cleveland n’en avait tout simplement pas assez et une saison surprenante sous la direction du manager de première année Stephen Vogt s’est terminée juste avant une Série mondiale. La franchise reste sans titre depuis 1948, la plus longue sécheresse actuelle du baseball.