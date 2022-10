Le Holly Club de Joliet invite la communauté à « faire la fête avec un but » le 4 novembre. – Shaw Local

Ce n’est pas parce que le Holly Club a 133 ans qu’il ne peut pas s’adapter avec le temps, selon Pat Pierson, membre de longue date de New Lenox,

Ainsi, au lieu de son bal annuel du Holly Club de décembre, le club basé à Joliet organisera sa première fête avec un objectif de 18 h à 23 h le 4 novembre au Mistwood Golf Club, 1700 W. Renwick Road à Romeoville.

Pierson a déclaré qu’une fête pré-vacances est moins susceptible d’entrer en conflit avec les autres événements de vacances des gens en décembre.

“Au lieu d’un événement en cravate noire le samedi soir, nous passons au vendredi soir et nous nous habillons de manière décontractée”, a déclaré Pierson. «Les gens peuvent porter leur tailleur-pantalon et leurs manches de chemise sans avoir à acheter de déguisements ou à louer un smoking. Nous aurons des stations de restauration et nous aurons toujours de la musique et de la danse.

Les caractéristiques de l’événement comprennent des hors-d’œuvre, des stations de dîner, une tombola, de l’argent et de la musique live par Nova Soul. Les billets coûtent 125 $ contre 175 $ à 200 $ pour un billet de bal.

“Cela ne veut pas dire que nous n’aurons plus de ballon”, a déclaré Pierson. « Mais nous sommes ravis de Party with a Purpose. La réponse à cet événement a été très positive. Nous entendons des gens dire qu’ils sont vraiment ravis d’essayer quelque chose de nouveau.

Pierson a déclaré que tout l’argent récolté lors de l’événement revenait à la communauté. Elle a déclaré que Holly Club avait collecté 67 000 $ l’année dernière avec seulement 32 membres actifs.

« Nous payons des cotisations annuelles de 50 $ chacun et nous nous assurons que toutes les dépenses que nous avons sont couvertes par nos cotisations », a déclaré Pierson. “tout ce que nous collectons revient à la communauté.”

Les autres collectes de fonds annuelles du Holly Club comprennent une campagne de rédaction de lettres et une fête estivale sur la pelouse, a déclaré Pierson. Malgré la pandémie, les partisans de la mission Holly Club ont continué à être généreux, a-t-elle déclaré,

“Même dans nos heures les plus sombres, la communauté a survécu”, a déclaré Pierson.

Le Holly Club a été créé par des adolescentes à l’été 1889 pour répondre aux besoins des enfants moins fortunés pendant les vacances.

La présidente actuelle du Holly Club est Sandi Zang. Les présidentes de Party with a Purpose sont Susan Lee et Connie Russell.

Pour plus d’informations sur Holly Club et pour acheter des billets pour Party With a Purpose, visitez hollyclubjoliet.org.

Les projets du Holly Club, selon son site Web, comprennent :

· Service du dîner au Daybreak Shelter

· Nouveaux manteaux, tuques et mitaines pour les élèves dans le besoin du District 86 à Joliet

· Cartes-cadeaux des Fêtes pour les familles affamées du comté de Will

· Une fête des Fêtes pour les personnes âgées au Victory Center à Joliet

· Soutien bénévole pour le train de Noël CASA (Court-Aappointed Special Advocates)

· Soutien financier, par l’intermédiaire du Centre de consultation familiale et des organismes de bienfaisance catholiques, pour le coût des séances de consultation que les individus et les familles ne peuvent pas couvrir eux-mêmes.

Le Holly Club soutient également la clinique médicale Will-Grundy, dans la région d’Easterseals Joliet. Le YMCA de la région du Grand Joliet et le programme de lutte contre la violence domestique Groundwork des Guardian Angel Community Services. Le Holly Club offre également trois bourses chaque année: la bourse d’études Barrett en soins infirmiers, la bourse d’études Medvesky en soins infirmiers et la bourse de bénévolat Rakoski Tonkin.