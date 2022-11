Le Holiday House Tour de Genève revient avec Christmas Walk pour une « soirée Norman Rockwell » – Shaw Local

GENÈVE – La promenade de Noël de Genève et la visite des maisons de vacances seront de retour le mois prochain, dont une maison avec une cuisine récemment rénovée.

Les échevins genevois ont approuvé une demande d’événement spécial pour la promenade de Noël du 2 décembre et la visite des maisons de vacances les 2 et 3 décembre, organisées par la Chambre de commerce de Genève.

Cette année, la visite comprend la maison de l’échevin du 1er arrondissement Michael Bruno dans le quartier historique de la ville.

“Votre prédécesseur a demandé la maison et je n’arrêtais pas de dire pas tant que je n’aurais pas terminé la cuisine”, a déclaré Bruno lors de la réunion de lundi. “Vingt-sept ans, nous avons fait la cuisine.”

“Nous l’avons attrapé au bon moment”, a déclaré la présidente de la Chambre, Paula Schmidt.

Scentimental Gardens et All Chocolate Kitchen seront les décorateurs de la maison de Bruno, a-t-il déclaré.

“Nous sommes ravis que la Marche de Noël revienne… la même petite soirée Norman Rockwell pour la Marche de Noël”, a déclaré Schmidt. “Nous aurons les châtaignes et les chanteurs et les chanteurs et le Père Noël et le maire souhaitant la bienvenue à tout le monde.”

Le Père Noël sera dans le centre des visiteurs de la chambre afin que les gens puissent obtenir des réservations, a déclaré Schmidt.

“À la minute où nous l’avons mis en place, il est vendu”, a déclaré Schmidt.

La visite de la maison en comportera deux dans le quartier historique, deux du côté le plus large de chaque côté de la ville et une maison de ville de Fisher Farms, a-t-elle déclaré.

“Les billets vont comme une traînée de poudre cette année”, a déclaré Schmidt. «Nous recevons beaucoup de gens qui reviennent des années précédentes et qui n’étaient pas venus ici depuis deux ou trois ans. … Nous sommes ravis d’avoir une belle gamme de maisons différentes cette année.

Les informations sur les billets sont disponibles sur le site Web de la chambre, www.genevachamber.com.

Schmidt a déclaré que la chambre recherche également des bénévoles pour aider à la marche de Noël et à la visite de la maison.

Pour faire du bénévolat pour la Marche de Noël, appelez la chambre au 630-232-6060.

Pour vous porter volontaire pour la visite de la maison, consultez l’inscription à la chambre sur son site Web, www.signupgenius.com.

La porte-parole de la Chambre, Laura Rush, a déclaré qu’ils payaient 10 $ de l’heure pour que les personnes occupent le troisième et dernier quart de travail de 16 h à 20 h le vendredi soir 2 décembre.

“Parce que nous avons la marche de Noël, nous avons commencé à les payer”, a déclaré Rush. “Ils ont la possibilité s’ils veulent prendre le salaire ou prendre ce qui a été payé et le donner à un organisme à but non lucratif.”