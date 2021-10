Le hockey sur glace ciblé par un comportement raciste, Smereck dit que le changement est en retard

Le joueur de la Ligue ukrainienne de hockey (UHL), Jalen Smereck, a déclaré vendredi à Reuters qu’il retournerait sur la glace malgré un adversaire le ciblant avec un comportement raciste, mais l’Américain a déclaré que la réforme était attendue depuis longtemps pour le sport.

Une vidéo montrant l’attaquant du HC Krementchuk Andriy Deniskin épluchant et mangeant une banane dans un geste dirigé vers le défenseur du HC Donbass, qui est noir, lors d’un match a choqué la communauté mondiale du hockey cette semaine et a suscité un tollé contre le racisme dans le sport.

Deniskin a été suspendu pour 13 matchs – dont seulement trois sont obligatoires s’il paie une amende supplémentaire de 50 000 hryvnia (1 900 $) – ce qui a provoqué une nouvelle indignation alors que les critiques, y compris de nombreux joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), ont qualifié la sanction de trop clémente.

« Quand je suis arrivé ici, j’ai en quelque sorte pensé que je serais seul et, vous savez, ce serait difficile », a déclaré Smereck, 24 ans, à Reuters. « Je savais en quelque sorte que je ferais face à des incidents raciaux, mais je suis définitivement jamais pensé que ce serait quelque chose comme ça.

« C’est allé trop loin. Je pense qu’en 2021, ce genre de choses ne devrait pas se produire. »

Smereck a déclaré que Deniskin ne l’avait pas contacté directement, à part une tentative d’excuses immédiatement après le match.

L’Américain a été en contact avec Evgeniy Kolychev, l’ancien directeur général de l’UHL qui a déclaré vendredi à Reuters qu’il avait été licencié pour avoir dénoncé le racisme et n’avoir pas empêché la publication d’une vidéo de l’incident sur le site officiel de la ligue.

Mais Smereck a déclaré que personne d’autre de la ligue ne l’avait contacté depuis l’incident – ​​quelque chose qu’il n’a pas trouvé particulièrement surprenant.

« C’est partout où vous allez », a-t-il déclaré. « Je l’ai affronté dans toutes les ligues, OHL, Ligue américaine, donc ça va être partout où vous allez. Il n’y a aucun moyen de s’en cacher, il n’y a aucun moyen de le contourner. «

Né à Detroit, Smereck a commencé le hockey sur glace à l’âge de deux ans et est rapidement tombé amoureux de ce sport, savourant la chance de rencontrer de nouvelles personnes et de voyager.

Avant de rejoindre le HC Donbass, il avait un contrat d’entrée de gamme avec les Coyotes de l’Arizona de la LNH et a déclaré qu’il aimait généralement jouer en Ukraine, où il s’entend avec ses coéquipiers tandis que les courses quotidiennes comme l’épicerie attirent l’attention des spectateurs.

« Je me sens comme le président ou comme LeBron James », a déclaré Smereck, qui idolâtre Jackie Robinson, un joueur qui a brisé la barrière raciale dans la Major League Baseball, et a déclaré qu’il espère imiter le regretté pionnier du sport.

Smereck est revenu sur la glace – en grande partie par loyauté envers ses coéquipiers – mais a déclaré qu’il ne se contenterait pas du statu quo dans le sport et était déterminé à créer un changement pour la prochaine génération de joueurs.

«Je veux vraiment profiter du moment pendant qu’il y a des enfants qui voient ça, juste pour leur faire savoir et essayer de vraiment maîtriser cela et de le retourner afin que les enfants ne voient pas cela du mauvais côté, et encouragez-les à jouer au hockey.

