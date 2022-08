Le hockey russe choqué par la mort d’un jeune à l’entraînement

Le joueur est décédé lors d’une séance d’entraînement pour l’équipe de jeunes du SKA Saint-Pétersbourg

Les autorités de la ville russe de Saint-Pétersbourg ont ouvert une enquête criminelle sur les circonstances entourant la mort d’un jeune joueur de hockey de l’équipe locale SKA.

Le jeune, nommé Vsevolod Malkov d’une génération de joueurs nés en 2008, est décédé après avoir été frappé par une rondelle lors d’une séance d’entraînement jeudi.

L’équipe a annoncé la nouvelle sur son site Web, décrivant l’incident comme “une terrible tragédie s’est produite pour toute la famille du hockey.”

« Au cours d’un des exercices, après qu’un défenseur [shot], le palet touche le joueur à la poitrine dans la zone du cœur. Le médecin de l’équipe a immédiatement aidé le joueur de hockey et a appelé une ambulance, qui a effectué des mesures de réanimation.

“Le cœur du joueur a pu démarrer, il a été transporté à l’hôpital, mais le garçon n’a pas pu être sauvé”, a ajouté un communiqué de presse de l’équipe KHL.

Le SKA, qui est l’une des équipes de hockey les plus grandes et les plus performantes de Russie, a exprimé ses condoléances à la famille du jeune joueur, s’engageant à fournir toute l’aide nécessaire et à mener sa propre enquête.

L’affaire a également été reprise par les autorités locales, qui ont annoncé l’ouverture d’une procédure pénale fondée sur d’éventuelles « mort infligée par négligence ».

“Selon des données préliminaires, dans l’après-midi du 11 août 2022, une rondelle s’est retrouvée sous l’armure protectrice des uniformes de sport tout en pratiquant des moments de jeu sur la glace”, dit un communiqué de la commission d’enquête.

L’entraîneur-chef de l’équipe masculine du SKA, Roman Rotenberg, a déclaré que lui et d’autres membres de l’organisation étaient “sous le choc” par la tragédie.

“Je n’ai pas dormi de la nuit et j’ai pensé au garçon. Il est difficile de trouver des mots pour exprimer toute l’amertume et la douleur de la perte, c’est une perte irréparable pour notre académie, pour le club, pour toute la grande famille du hockey. il a dit.

“Il n’y a rien de pire que la mort d’un enfant. Nous fournirons certainement tout soutien financier nécessaire à sa famille. Chacun de nous pleure profondément avec les proches du garçon, il restera à jamais dans nos cœurs.