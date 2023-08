Le hockey m’a donné une identité : Rani Rampal dit « n’aie aucun regret maintenant »

Ses jours de brûlure sur l’astro-turf sont peut-être révolus, mais l’ancienne capitaine légendaire de l’Inde Rani Rampal n’a absolument « aucun regret » car elle croit qu’il faut tirer le meilleur parti de toutes les opportunités qui se présentent à elle.

Rani a été la joueuse de hockey féminine la plus décorée de l’Inde, ayant mené le pays à son meilleur résultat aux Jeux olympiques – une quatrième place aux Jeux de Tokyo en 2021.

En outre, elle a reçu le prix Major Dhyan Chand Khel Ratna en 2020 et a également reçu le Padma Shri, la quatrième plus haute distinction civile du pays, la même année.

« Je n’ai aucun regret maintenant, je sais que j’ai fait mon travail et que je le fais toujours. Dans la vie, si une porte se ferme pour vous, Dieu en ouvre une autre. Vous ne pouvez pas rester coincé dans la vie. J’ai réalisé qu’il y aura beaucoup de gens pour vous tirer vers le bas dans la vie, mais vous devez vous élever », a déclaré Rani à PTI dans une interview exclusive alors qu’elle se prépare pour son nouveau rôle d’entraîneur de l’équipe féminine indienne U-17.

« Le hockey m’a donné une identité, les gens m’écoutent, me parlent à cause du hockey. Donc, je veux juste travailler pour le hockey à n’importe quel titre, vous pouvez jouer, encadrer de jeunes enfants, vous pouvez enseigner. Personne ne peut m’arracher ma passion pour le hockey », a ajouté l’avant-centre vedette.

Mais le parcours de Rani a été une montagne russe alors qu’elle a surmonté de nombreuses adversités pour créer sa propre identité dans le circuit de hockey indien.

« Le voyage a été bon mais avec beaucoup de luttes. Il y a eu de très bons moments dans ce voyage et j’ai aussi beaucoup appris. Il s’agit de travailler dur et de donner le meilleur de vous-même et de vous reposer, laissez-le au Tout-Puissant », a-t-elle déclaré.

« J’ai commencé à jouer au hockey à l’âge de 7 ans. Je parle d’environ 22 ans à l’époque. À cette époque à Haryana, les filles faisant du sport étaient encore un tabou, mais cela a radicalement changé maintenant. Désormais, les parents encouragent les filles à faire du sport à Haryana.

« Quand j’ai dit à mes parents pour la première fois que je voulais jouer au hockey, ils ont dit que tu ne pouvais pas, qu’est-ce que les gens vont penser, les filles ne font pas de sport », a-t-elle déclaré.

Rani, cependant, remercie son père et entraîneur Baldev Singh d’être resté fort derrière elle et de l’avoir soutenue dans son parcours.

« Tous mes proches se sont opposés, disant qu’elle devra porter des shorts, des jupes et que cela gâchera le nom de la famille. A cette époque, mon père m’a soutenu mais m’a dit de ne rien faire qui puisse nous laisser tomber. Il m’a fallu des années pour leur insuffler cette confiance que je peux réaliser quelque chose.

« Outre mon entraîneur, la contribution de monsieur Baldev est immense dans ce que je suis aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Le hockey lui a donné son nom, sa renommée et elle mène maintenant une vie financièrement sûre après avoir connu une immense pauvreté pendant son enfance.

« J’ai vu beaucoup de pauvreté, mais le hockey a changé ma vie et celle de mes parents. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait choisi le hockey et aucun autre sport, Rani a répondu : « Il n’y avait que le sport auquel je me sentais appartenir. Je n’étais donc au courant de rien. Je me suis juste concentré sur le hockey. Le hockey était très célèbre à Shahbad (Haryana) car la meilleure académie de hockey de l’Inde s’y trouvait. Plus de 70 filles ont représenté l’Inde à partir de cette académie.

« Il y avait une culture du hockey à Shahbad. »

