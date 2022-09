Le hockey indien est en mode renaissance, déclare Dilip Tirkey avant les Jeux nationaux

Dilip Tirkey, président nouvellement élu de Hockey India et olympien, est convaincu que les 36e Jeux nationaux dénicheront plusieurs nouveaux joueurs talentueux.

« Le hockey indien est en mode renaissance. Les jeunes le prennent à nouveau en grand nombre et les Jeux nationaux pourraient bien donner l’élan final dont le sport a besoin », a déclaré Tirkey.

« Comme seules les huit meilleures équipes masculines et féminines seront en compétition, le hockey sera de la plus haute qualité. Les jeunes joueurs peuvent montrer leur talent et espérer entrer dans le calcul national », a-t-il déclaré, suggérant que les sélectionneurs seraient présents.

L’action de hockey débutera à Rajkot le 2 octobre.

Parlant de sa propre élévation dans le hockey indien, Tirkey a reconnu que c’était un immense honneur. « C’est vraiment un honneur de diriger un organisme qui a une histoire aussi riche. Je suis heureux que l’équipe masculine ait remporté le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo et j’espère donner l’impulsion nécessaire au sport. Nous devons chercher des moyens d’améliorer notre jeu », a déclaré le joueur de 44 ans.

Le grand objectif de Tirkey est de promouvoir le hockey à grande échelle là où le jeu était autrefois très populaire. « Des États comme le Pendjab, l’Uttar Pradesh, le Tamil Nadu, le Karnataka et des villes comme Mumbai et Bhopal sont cruciaux. J’irai dans ces endroits et chercherai à développer le jeu à partir du niveau local. Nous avons besoin de plus de gazons artificiels dans ces endroits pour préparer les talents », a-t-il souligné.

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du hockey mondial pendant ses jours de jeu, le chef de HI comprend le besoin de spécialistes du drag-flick et de gardiens de but courageux. « Le hockey moderne est une question de coins de pénalité. Nous devons dénicher et préparer des spécialistes capables de marquer des corners et un bon groupe de gardiens de but », a-t-il déclaré.

Tirkey a révélé qu’il prévoyait également de relancer la Hockey India League, jouée pour la dernière fois en 2017. «C’est un tournoi très important. Nous chercherons une fenêtre internationale et aurons des entretiens avec des responsables de la FIH à ce sujet.

Tirkey a remercié les responsables du hockey et le gouvernement d’Odisha de l’avoir soutenu lors des élections. “En tant que joueur, j’ai travaillé dur et j’ai représenté le pays aux Jeux olympiques et à d’autres grands tournois internationaux. Aujourd’hui, un nouveau défi m’est confié. Il y a beaucoup d’attentes et ma priorité immédiate est la Coupe du monde à Odisha à partir du 13 janvier de l’année prochaine », a-t-il déclaré.

