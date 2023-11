Le hockey géorgien détruit Georgia Tech, 9-0 | Géorgie Sports

Arborant de tout nouveaux maillots noirs, les Ice Dawgs ont poursuivi leur séquence de victoires contre les Georgia Tech Yellow Jackets dimanche, les battant 9-0 pour passer à 9-2-1 cette saison.

L’étudiant de deuxième année Declan Conway a ouvert la voie pour la grande soirée des Bulldogs avec une performance époustouflante de quatre points, tandis que l’étudiant de deuxième année Truman Haugen a trouvé son rythme dans une performance de trois points l’après-midi pour propulser les Ice Dawgs vers la victoire.

Le senior Josh Mesaros est arrivé en premier sur le tableau pour la Géorgie avec une belle finition intérieure sur le gardien, suite aux passes décisives de Haugen et de l’étudiant de première année Adam Hagerman pour donner une avance de 1-0 à l’équipe dès le début des Jackets.

Conway a marqué le premier de ses quatre points peu de temps après sur un tir frappé juste à l’extérieur de la zone pour renforcer l’avance des Bulldogs, et peu de temps après, le junior Sam Adler a trouvé le fond des filets pour son propre but pour prendre un trio de commandement. -une avance de but en première période pour les Ice Dawgs.

Mais les Ice Dawgs n’avaient pas encore fini. Le junior Luke Burnett a couronné la brillante première période de la Géorgie avec une finition impressionnante depuis l’allée gauche sur la deuxième passe décisive du senior David Eberly pour donner une avance de quatre à la Géorgie avec 25 secondes à jouer dans la première période.

Déjà en hausse significative, les Bulldogs n’ont montré aucun signe de ralentissement en deuxième période alors qu’Adler a marqué son deuxième but de la soirée, recevant également une autre passe décisive de Haugen et Burnett.

L’étudiant de deuxième année Evan Parente a profité d’une pause rapide et d’une défense bâclée des Yellow Jackets dans les derniers instants de la deuxième période pour prolonger l’avance des Bulldogs à six dans la soirée et amener l’équipe à la troisième période bien devant ses concurrents.

L’étudiant de deuxième année Dylan Punzenberger a marqué à mi-chemin de la troisième période grâce au junior Owen Leyland et à la troisième passe décisive de Haugen de la soirée pour consolider encore une avance déjà énorme.

Alors qu’un avantage numérique pour les Ice Dawgs touchait à sa fin, Conway a nourri Parente dans le territoire, puis a trouvé le senior Lleyton Poole, qui s’est connecté sur un tir frappé du côté gauche de la zone et a piqué le coin inférieur droit pour donner une avance de huit à la Géorgie.

Dernier point, mais non le moindre, James Hedquist a mis la cerise sur le gâteau pour les Bulldogs à quatre minutes de la fin du match, terminant juste devant le filet alors que Conway totalisait son quatrième point du match sur une passe qui divisait deux défenseurs. au milieu de la glace et a donné une avance de 9-0 à l’équipe.

Dans la célèbre rivalité « Clean Old-Fashioned Hate », ce sont les Bulldogs qui se sont déchaînés cette fois-ci, marquant neuf buts, un sommet de la saison, et détruisant leurs rivaux de l’État pour se hisser à la deuxième place du classement AAU D1 College Hockey South. les playoffs approchent à grands pas.

L’équipe cherchera à poursuivre sa course dans les semaines à venir en ouvrant une série de deux matchs le 17 novembre contre les Volontaires du Tennessee au Knoxville Coliseum Center et visera à remporter une autre victoire en série contre un rival de la SEC.