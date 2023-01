Le hockey féminin reprend vie en 2022 après de difficiles années de pandémie

Le hockey féminin en 2022 a été un tuyau d’incendie rempli de changements et d’avancement après le désert virtuel de la pandémie de COVID-19.

D’une ligue féminine plus près de payer un salaire décent à tous ses joueurs, à deux tournois internationaux majeurs en un an, à des équipes de la LNH embauchant et promouvant des joueuses actuelles et anciennes à un rythme sans précédent, c’était un revirement par rapport aux jours sombres de 2020 et début 2021.

Malgré la pandémie qui entravait sa préparation, le Canada a repris le dessus dans sa légendaire rivalité de hockey féminin avec les États-Unis en remportant une médaille d’or olympique à Pékin en février avec une victoire de 3-2 sur les Américaines. Ce serait la première de deux victoires du Canada contre les États-Unis lors d’une finale de tournoi majeur en 2022.

La Fédération internationale de hockey sur glace a introduit pour la première fois un championnat du monde féminin dans une année olympique. Le Canada a battu les États-Unis 2-1 lors de la finale de septembre à Herning, au Danemark, pour défendre son titre mondial.

Alors que ces deux pays continuent d’être en tête au niveau international, la médaille de bronze de la Tchéquie aux championnats du monde pour sa première médaille a été une percée pour ce pays.

Brampton, Ont., accueillera le championnat du monde 2023 en avril lorsque le Canada tentera un triplé.

Sans les mécanismes corporatifs et commerciaux qui ont permis aux pros masculins de jouer au hockey pendant la pandémie de COVID-19, les meilleures joueuses de hockey nord-américaines n’ont disputé qu’une poignée de matchs au cours de la saison 2020-21.

Les matchs internationaux et les ligues nationales sévèrement réduits en raison des restrictions et des épidémies, les femmes s’entraînaient souvent seules ou en petits groupes en attendant la normalité et la chance de développer à nouveau leur jeu.

« 2020 et 2021 ont été des années très difficiles », a déclaré la capitaine canadienne Marie-Philip Poulin.

« 2022 a été une grande année pour le hockey féminin. Nous avons continué. Nous avons l’élan et je pense que c’est énorme.

« Il y a de grandes nouvelles qui évoluent au sujet du hockey féminin. C’est quelque chose dont nous sommes très fiers et nous devons continuer. »

Bien que Poulin et d’autres vedettes du hockey féminin telles que Sarah Nurse, Hilary Knight et Kendall Coyne Schofield n’aient pas rejoint la Premier Hockey Federation, cette ligue continue d’augmenter la barre du recrutement et a attiré des joueuses canadiennes et américaines ayant de l’expérience en équipe nationale.

Le circuit de sept équipes, avec des clubs à Toronto et à Montréal, a doublé son plafond salarial cette saison à 750 000 $ US par équipe.

Le PHF a l’intention de le doubler à nouveau en 2023-2024 à 1,5 million de dollars par équipe, ce qui, sur une liste maximale de 25 joueurs, représente en moyenne 60 000 dollars de salaires.

“Ils ne sont pas comparables à la LNH, mais ils sont comparables à d’autres franchises sportives”, a déclaré le président des Toronto Six, Sami Jo Small.

L’Association des joueuses de hockey professionnelles féminines (PWHPA), qui compte les joueuses vedettes susmentionnées, continue de suivre sa propre voie dans la poursuite de la ligue en jouant des matchs et des tournois de démonstration.

Une ligue serait en préparation, avec Billie Jean King Enterprises et le copropriétaire des Los Angeles Dodgers Mark Walter comme bailleurs de fonds potentiels.

Alors que les ligues féminines sont historiquement venues et disparues – le repli de la Ligue canadienne de hockey féminin en 2019 a donné naissance à la PWHPA – 2022 a été une année au cours de laquelle les rêves des joueuses d’une ligue professionnelle féminine durable et durable offrant un environnement compétitif similaire à celui des hommes étaient plus proche de la réalité.

« Je pense qu’il n’y a pas de meilleur moment pour être une joueuse de hockey féminin parce que les choix que vous avez, les opportunités que vous avez, sont tout simplement infinies », a déclaré Small.

«Nous avons tous ensemble collectivement dans le jeu un pouvoir incroyable. C’est tellement visible quand on commence à travailler dans la même direction.

Les possibilités d’emploi dans le hockey ont augmenté pour les femmes en 2022.

Les équipes de la LNH se sont effondrées en annonçant des promotions et des ajouts de femmes dans les opérations de hockey. Plusieurs joueurs anciens et actuels ont été embauchés.

À la fin de l’année, six femmes étaient directrices générales adjointes : Hayley Wickenheiser (Toronto Maple Leafs), Cammi Granato et Émilie Castonguay (Vancouver Canucks), Meghan Hunter (Chicago Blackhawks), Kate Madigan (New Jersey Devils) et Alexandra Mandrycky (Seattle Kraken) .

Poulin et l’attaquante de l’équipe canadienne Rebecca Johnston ont été embauchées respectivement par les Canadiens de Montréal et les Flames de Calgary dans des rôles de développement des joueurs.

Les Kings de Los Angeles ont fait appel à l’ancienne gardienne canadienne Manon Rheaume pour le développement des joueurs.

Quatre femmes sont devenues dépisteurs professionnels en 2022 pour rejoindre d’autres embauchées par des clubs de la LNH l’année précédente.

De plus, Jessica Campbell, de Rocanville, en Saskatchewan, est devenue la première femme à se tenir derrière le banc d’une équipe de la Ligue américaine de hockey à temps plein lorsque les Firebirds de Coachella Valley l’ont nommée entraîneure adjointe.

L’ancienne défenseure de l’équipe canadienne Laura Fortino est devenue la première entraîneure adjointe de la Ligue de hockey de l’Ontario avec les Bulldogs de Hamilton.

Nurse, qui a établi le record du plus grand nombre de points dans un seul tournoi olympique de hockey féminin avec cinq buts et 13 passes décisives, est devenue la première femme à faire la couverture du jeu vidéo NHL d’EA Sports.

L’attaquant de Hamilton a partagé la couverture de NHL 23 avec le centre des Ducks d’Anaheim Trevor Zegras.

Donna Spencer, La Presse Canadienne

