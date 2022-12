Le hockey est bon, le badminton est meilleur, Neeraj Chopra est le meilleur des sports indiens

Le triomphe de la Coupe Thomas a été une réussite épique tandis que Neeraj Chopra a encore amélioré son statut de superstar avec un titre rare de la Ligue de diamant, mais les difficultés de l’équipe de cricket sur la bande de 22 mètres laissaient beaucoup à désirer dans une année 2022 douce-amère pour les sports indiens.

Au hockey, l’équipe féminine a poursuivi sa course inspirante avec une médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth de Birmingham.

La marque tant convoitée de 90 m a échappé au champion olympique, mais la légende de Neeraj Chopra n’a cessé de grandir avec des podiums lors de tournois d’élite.

Cependant, le lutteur Ravi Dahiya n’a pas pu poursuivre son succès olympique et a fait une sortie choc au premier tour du championnat du monde.

L’athlète sincère, passionnée et travailleuse qu’est Dahiya, la défaite aurait le plus irrité le grappler.

Il n’est pas quelqu’un qui peut digérer facilement la défaite et devrait tout mettre en œuvre lors de la saison 2023, lorsque les quotas pour les Jeux de Paris seront à gagner.

La sortie de Dahiya était inattendue, tout comme la performance des navetteurs masculins à la Thomas Cup, où la victoire historique au titre a mis l’Inde sur la voie de devenir une puissance du badminton.

L’ascension de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty a été phénoménale au cours des deux dernières années et leur performance a été déterminante en Inde pour briser l’hégémonie de la Chine et de l’Indonésie lors du prestigieux tournoi qui s’est tenu à Bangkok en mai.

Des stars établies telles que PV Sindhu et Lakshya Sen n’ont pas exactement mis le feu aux courts, mais elles ont fait sentir leur présence en remportant un certain nombre de titres sur le circuit BWF.

Les navetteurs ont prolongé leur parcours impressionnant jusqu’à Birmingham CWG, remportant six médailles, dont trois d’or, une d’argent et deux de bronze.

Neeraj a raté le CWG en raison d’une blessure à l’aine, mais avant cela, il a remporté une médaille d’argent aux Championnats du monde aux États-Unis pour devenir seulement le deuxième Indien après Anju Bobby Geaorge – qui a remporté une médaille de bronze lors de l’édition parisienne de 2003 – à remporter une médaille à la pièce maîtresse. .

En septembre, il est devenu le champion de la Diamond League en remportant la finale de la prestigieuse série de réunions, ajoutant une autre première à son nom.

Il s’est approché de manière angoissante de la barre des 90 m lorsqu’il a lancé la lance à 89,94 m pour terminer deuxième de l’étape de Stockholm de la Ligue de diamant.

Au moins six athlètes indiens de haut niveau ont été arrêtés pour avoir consommé des drogues interdites et la préparation des Jeux du Commonwealth a été entachée par une série de cas positifs de dopage.

On s’attendait à ce que les lutteurs indiens dominent le CWG, mais les championnats du monde plus difficiles ont servi de test de réalité pour des stars établies telles que Dahiya.

Tandis que Dahiya se débattait, Aman Sehrawat progressait régulièrement dans la catégorie des 57 kg. Il est devenu champion du monde U-23 après avoir remporté une médaille d’or à la Coupe Bolat Turlykhanov à Almaty.

Vinesh Phogat a également connu des difficultés, mais la montée en puissance des lutteurs gréco-romains et un spectacle exceptionnel des juniors sur la grande scène en ont fait une année mouvementée pour la lutte indienne.

L’ascension d’Antim Panghal, qui est devenue championne du monde U-20 à Sofia, est très encourageante et elle pourrait être le meilleur pari de l’Inde en 53 kg lorsque Vinesh n’est pas là.

Les équipes de hockey indiennes ont poursuivi leur tendance à la hausse, les femmes surpassant légèrement leurs homologues masculins en remportant une médaille CWG – une médaille de bronze – après 16 ans.

L’équipe masculine a remporté l’argent, mais la défaite écrasante 0-7 face à l’Australie en finale a été un frein.

Plus tard dans l’année, l’Inde a affronté les Kookaburras sur son propre terrain et bien qu’ils aient perdu la série 1-4, engager l’hôte dans une série à haut score aurait donné confiance aux joueurs avant la Coupe du monde.

L’haltérophile Mirabai Chanu a ajouté une deuxième médaille aux Championnats du monde à sa collection, en plus d’une médaille d’or CWG. Le sport a également trouvé de nouveaux héros en Jeremy Lalrinnunga et Achinta Sheuli, qui figuraient parmi les 10 médaillés à Birmingham.

Cependant, reproduire le succès du CWG dans des tournois plus difficiles s’est avéré être une tâche herculéenne pour presque tous, à l’exception de Mirabai.

L’Inde, cependant, a obtenu son premier champion du monde junior dans le sport à Harshada Garud.

Ce que les fans indiens n’oublieront pas et pourront regarder en boucle sans se fatiguer, ce sont les tirs à couper le souffle de Virat Kohli lors du match à haut indice d’octane de la Coupe du monde T20 contre le Pakistan.

Le monde du cricket était impressionné car il a prouvé que le bâton reste un art même dans le format T20, où la puissance musculaire et l’innovation redéfinissent le style de jeu.

C’était après que Kohli ait quitté le rôle de leader dans le format le plus long et que sa relation avec la BCCI ait atteint un nadir après avoir été limogé de la capitainerie de l’ODI.

Pour dire le moins, le cricket indien en 2022 était chaotique à la fois sur et hors du terrain.

La lutte des meilleurs frappeurs, y compris celle du skipper Rohit Sharma et KL Rahul, est restée un sujet de débat intense. Leur approche a été remise en question car l’équipe indienne a souvent payé le prix de leur lutte en supériorité numérique.

Hardik Pandya est devenu le nouveau leader de l’équipe nationale T20 alors que Rohit a payé le prix d’une autre sortie en demi-finale de la Coupe du monde après une défaite écrasante aux mains de l’Angleterre.

L’équipe a également perdu une série de tests en Afrique du Sud.

Alors que les joueurs établis se débattaient, un frappeur qui hypnotisait les fans et les experts était Suryakumar Yadav. Sa capacité à frapper le ballon fort et propre était phénoménale alors qu’il a propulsé le bâton T20 à un autre niveau, établissant des comparaisons avec le grand AB de Villiers.

La façon dont le mandat de Sourav Ganguly s’est terminé en tant que président de la BCCI a également suscité des critiques. La Cour suprême lui a permis de continuer en tant que président, mais le conseil a installé Roger Binny comme nouveau chef.

