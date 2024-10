Le hockey de la LNH revient à Québec avec la visite des Kings de Los Angeles. Pour certains, le gain est discutable

Bernard Dion espère un « spectacle fantastique » après avoir décroché des billets de dernière minute pour assister au premier des deux matchs hors-concours des Kings de Los Angeles qui se dérouleront jeudi à Québec.

Alors que les jeux suscitent des critiques de la part d’organisations et de politiciens de tout le Québec parce qu’ils sont financés par une subvention gouvernementale, Dion a déclaré que l’investissement en valait la peine.

« Si l’on considère que des gens vont venir aujourd’hui, certains [are] vont prendre un hôtel, ils mangent au restaurant. Je ne pense pas qu’ils perdent de l’argent », a déclaré Dion.

Il a déclaré que la province doit investir dans des événements culturels comme le hockey. En achetant les billets mercredi soir et en voyageant de Montréal, il a déclaré que le match lui donnait l’occasion de regarder l’équipe près de chez lui avec son fils de 21 ans, qui est un partisan de longue date.

«Je pense que c’est dans notre sang. Le hockey est la chose la plus importante», a déclaré Dion.

« Ce qui est important, c’est la passion et pour les gens d’ici, ils veulent retrouver cette passion »,

L’argent investi dans le jeu est « scandaleux »

En 2023, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a annoncé que le Québec accepterait de dépenser entre 5 et 7 millions de dollars pour les jeux – arguant que le gouvernement soutient souvent des événements comparables comme le Grand Prix du Canada à Montréal ou Mosaïcultures, une exposition d’horticulture qui a fait son apparition dans différentes villes.

Girard a défendu la subvention en affirmant que le but est de mettre en valeur un site conçu pour accueillir des matchs de la LNH dans l’espoir de récupérer une équipe.

Mais jeudi, des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour marcher vers le stade afin de protester contre l’utilisation des fonds publics.

Les Kings de Los Angeles s’échauffent au Centre Vidéotron mercredi à Québec. (Jacques Boissinot/La Presse Canadienne)

«C’est scandaleux que le gouvernement dépense cet argent», a déclaré Félix Marois, membre d’un groupe de défense des droits des locataires de Québec.

Il a déclaré que même si ces millions de dollars représentent un montant relativement faible pour le gouvernement provincial, c’est beaucoup pour les petits organismes sans but lucratif, comme le sien.

« Vous pourriez changer la vie de plusieurs milliers de personnes avec 7 millions de dollars en subventions, s’ils sont investis correctement. La vie de personne ne sera améliorée par le match de hockey. Dans le meilleur des cas, vous passerez un bon après-midi. »

Certains sont arrivés en autobus de Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay pour la manifestation, dont Rosalie Dupont, de l’Estrie.

« Il n’y a pas d’argent pour le système de santé et d’éducation, et bien, notre gouvernement va de l’avant et dépense 7 millions de dollars pour un match de hockey », a déclaré Dupont.

Des manifestants ont défilé jusqu’au Centre Vidéotron pour protester contre l’utilisation de fonds publics pour financer les matchs de hockey. Brandissant une banderole avec une photo de Legault, on peut y lire : « Nous devenons de plus en plus pauvres à mesure qu’ils s’enrichissent. ‘ (Marie-Ève ​​Trudel/Radio-Canada)

Etienne Grandmont, député de Québec Solidaire dans la circonscription de Taschereau, a déclaré que des villes partout en Amérique du Nord organisent des événements similaires sans investissements publics et que la ville de Québec aurait dû faire de même.

« Il est évident pour nous que le gouvernement [of] Legault ne prend pas les bonnes décisions en matière de finances publiques», a déclaré Grandmont.

« L’argent public ne devrait pas aller aux joueurs de hockey qui gagnent de gros salaires… La LNH est [a] entreprise très lucrative. Plusieurs milliards de dollars de bénéfices chaque année. Ils n’ont pas besoin d’argent public. »

Les Kings visiteront des hôpitaux et organiseront des cliniques de hockey

Le président des Kings, Luc Robitaille, a refusé de dire combien d’argent l’équipe reçoit, mais a déclaré aujourd’hui lors d’une conférence de presse que le fait d’être payé pour les voyages fait partie du modèle d’affaires de l’équipe et aide à couvrir les déplacements, les hôtels et les salaires des joueurs.

Il a ajouté que l’équipe redonnerait également pendant son séjour à Québec en visitant un hôpital, en organisant des cliniques de hockey avec des enfants et en faisant don de 400 ensembles d’équipement de hockey à des organismes locaux.

Lorsque Girard a annoncé le projet pour la première fois, il a déclaré que l’événement de hockey coûterait jusqu’à 10 millions de dollars au total, mais qu’il n’aurait pas à couvrir le coût des repas et de l’alcool pour les joueurs des Kings de Los Angeles.

Bernard Dion et son fils Vincent sont venus de Montréal en voiture pour assister au match. (Rachel Watts/CBC)

Gestev, organisateur de l’événement et bénéficiaire de la subvention, est une propriété de Québecor. Martin Tremblay, chef de Gestev et chef de l’exploitation de la division sports et divertissement de Québecor, a indiqué que c’était le gouvernement du Québec qui avait lancé l’initiative.

Pour s’assurer que Québecor ne subisse aucune perte, le gouvernement s’est engagé à verser à l’entreprise jusqu’à 2 millions de dollars supplémentaires après coup, en cas de perte.

De passage dans le Vieux-Québec du 2 au 6 octobre, les Kings affronteront les Bruins de Boston jeudi et les champions en titre de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride, samedi.

Jeudi, plus de 4 600 billets étaient encore en vente.

« Les rois sont capables de payer », déclare un fan

Carlo Estevo est un partisan des Bruins de Boston depuis 25 ans. Il est venu de Baie-Saint-Paul, au Québec, avec sa petite amie Lucy Constantin.

« C’est important pour moi. Je prends un jour de congé aujourd’hui », a déclaré Estevo en riant.

Il a dit qu’il voulait se présenter au match de jeudi contre les Bruins pour montrer son soutien à Patrice Bergeron, le joueur de longue date des Bruins qui a pris sa retraite en 2023.

Carlo Estevo et sa petite amie, Lucy Constantin, portaient des maillots des Bruins lors du match de jeudi. (Rachel Watts/CBC)

Avant le match de jeudi, Bergeron a reçu une ovation debout alors que le stade rendait hommage au Québécois, près de son lieu de naissance.

Michel Turcotte, de Lévis, au Québec, s’est assuré de porter son maillot Bergeron pour l’occasion. Il a acheté ses billets il y a des mois, mais a déclaré qu’il comprenait la controverse entourant le prix de l’événement.

Marie Gingras photographiée avec son amie Sylvie Thériault fait partie d’une page Facebook de fans des Bruins de Boston et a acheté ses billets il y a des mois. (Rachel Watts/CBC)

« Ils n’auraient pas dû mettre de l’argent là-dedans. Les rois sont capables de payer pour ça », a déclaré Turotte.

Marie Gingras, a déclaré qu’il s’agissait de saisir l’occasion et, espérons-le, de travailler à la constitution d’une équipe québécoise.

« Je sais que les contribuables sont mécontents, mais vous savez que le gouvernement dépense comme il veut », a déclaré M. Gingras.

« J’ai le droit de m’acheter des billets pour venir voir un match… Je pense que c’est une bonne chose. Le Québec veut aussi de la visibilité. »