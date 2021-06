Le HMS Elizabeth dirige 19 navires de guerre de l’OTAN et 5000 soldats dans un exercice militaire de la mer Noire en démonstration de force contre Poutine

Le VLADMIR Poutine a reçu un message brutal des forces britanniques après que le HMS Queen Elizabeth ait mené une série de jeux de guerre avant un voyage en mer Noire.

L’énorme porte-avions de 3 milliards de livres sterling a été rejoint au Portugal par 19 navires de guerre de l’OTAN des États-Unis et de huit autres pays alliés pour l’opération Steadfast Defender vendredi.

L’exercice, qui devrait durer jusqu’au 22 juin, comprenait des sous-marins, des destroyers et des frégates et était soutenu par un immense soutien aérien des tout nouveaux chasseurs furtifs F-35B Lightning de la RAF.

Il vise à tester l’état de préparation et la mobilité militaire de l’Alliance, avec des forces déployées sur terre et sur mer.

Le commodore Steve Moorhouse, commandant et capitaine du navire, l’a qualifié de «déclaration extrêmement puissante».

« Cela montre que nous sommes une marine mondiale et que nous voulons être de retour », a-t-il déclaré.

Ses paroles ont fait écho à une nouvelle démonstration de force alors que Poutine se prépare à rencontrer Joe Biden lors de discussions de confrontation plus tard ce mois-ci.

En avril, il a été rapporté que Poutine avait empêché tous les navires de guerre étrangers d’atteindre le pays via la mer Noire.

Cela s’est concrétisé alors qu’il entassait plus de troupes à la frontière pour des exercices militaires alors qu’il menaçait de faire la guerre.

Moscou a fermé une partie du détroit de Kertch – qui sépare la Crimée à l’ouest de la Russie à l’est – après que le président américain Biden a menacé d’envoyer deux cuirassés de la marine dans la région, mais les a ensuite annulés.

Le Kremlin avait auparavant averti les navires de guerre américains de rester à l’écart de la région «pour leur propre bien», qualifiant leur déploiement potentiel en mer Noire de provocation.

Les chefs de l’OTAN – qui faisaient partie de ces critiques – ont depuis lancé une initiative de dépenses massives après que la Russie a annexé la Crimée à l’Ukraine en 2018 dans le but de dissuader Poutine de s’engager davantage en Europe.

Cependant, ils ont insisté sur le fait que les nouveaux exercices militaires impliquant 9 000 soldats au Portugal ne visent pas spécifiquement la Russie.

Cela vient comme un nouvel avertissement à Poutine avant ses pourparlers avec Joe Biden plus tard ce mois-ci

À l’ordre du jour sera la situation actuelle en Ukraine où les chars et les troupes bordent la frontière

Le secrétaire général de l’alliance, Jens Stoltenberg, a déclaré que les exercices envoient un message important à tout ennemi potentiel: «L’OTAN est prête».

« L’OTAN est là pour défendre tous nos alliés, et cet exercice envoie un message sur notre capacité à transporter un grand nombre de troupes, d’équipements à travers l’Atlantique, à travers l’Europe et également à projeter la puissance maritime », a-t-il déclaré à bord du HMS Queen Elizabeth.

La dernière opération coïncide avec le voyage inaugural du HMS Queen Elizabeth qui lui permettra de visiter 40 pays au cours des six prochains mois.

Elle exercera avec des navires de guerre des États-Unis, de Singapour, du Japon et de la Corée du Sud tout au long du voyage de sept mois.

Ce voyage la mènera au-delà de la mer Noire de la Russie, craignant que Poutine ne se prépare à une autre saisie de terres à l’Ukraine.

La nouvelle menace pour la Russie est apparue alors que le secrétaire aux Affaires étrangères, Dominic Raab, se prépare à élaborer sa propre politique concernant le «comportement agressif» de Poutine lors d’un sommet de l’OTAN plus tard dans la journée.

« Du comportement agressif de la Russie envers l’Ukraine à l’assaut de Loukachenko contre l’aviation civile, les valeurs démocratiques sont attaquées », a déclaré M. Raab. Le télégraphe avant la réunion.

« En tant que l’un des plus grands contributeurs à l’OTAN, le soutien du Royaume-Uni à l’alliance transatlantique est inébranlable. » Nous travaillerons avec nos alliés et nos partenaires pour défendre nos alliés et nos valeurs. «

Auparavant, le président américain Biden a également parlé de son « engagement sans faille en faveur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine » alors qu’il cherche à protéger les personnes menacées par la Russie.

Cela l’a incité à programmer le sommet avec Poutine qui aura lieu à Genève.

Biden a déclaré aux journalistes: « Il est temps de rappeler à tout le monde qui nous sommes. »