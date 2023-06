Le HMS Defender de 1 milliard de livres sterling de la Royal Navy rejoint une armada de 15 navires de guerre pour le plus grand blitz d’essai au monde dans un message effrayant à Poutine

Le navire de guerre de 1 milliard de livres sterling de la Royal Navy a détruit un drone à réaction lors du plus grand test de défense navale et antimissile au monde.

Le HMS Defender a fait exploser le drone du ciel lors d’essais avec une armada de cuirassés aux côtés de 13 pays de l’OTAN et partenaires.

Un navire de guerre de la Royal Navy a détruit un drone à réaction lors du plus grand test de défense navale et antimissile au monde 1 crédit

Le HMS Defender a été déployé dans les Hébrides extérieures aux côtés de 13 pays de l'OTAN et partenaires 1 crédit

Le Type 45 a dirigé la participation de la Royal Navy en tant que destroyer de défense aérienne dédié conçu pour protéger un groupe de travail.

Cela a abouti à un tir de son système de missiles Sea Viper – l’arme principale du navire de guerre d’un milliard de livres sterling – lors d’une mission de localisation et de destruction d’un drone conçu pour être difficile à suivre et à intercepter.

Le HMS Defender a été déployé dans les Hébrides extérieures en Écosse pour les jeux de guerre afin de tester des missiles, des systèmes, des capteurs et des logiciels contre des cibles balistiques, subsoniques et supersoniques,

Le sous-officier Cameron McDonnell a contrôlé le missile Sea Viper – qui se déplace à trois fois la vitesse du son – pour faire exploser le drone « Bruiser ».

Il a déclaré : « C’est mon rôle d’assurer la défense antimissile et aérienne.

« Nous avons utilisé du matériel et des logiciels expérimentaux pour pousser nos capteurs à la limite, prêts pour le combat de demain.

« Nous avons suivi des cibles balistiques, subsoniques et supersoniques tout en travaillant avec nos alliés et partenaires.

« La dernière étape a vu le HMS Defender mener un engagement de missile réel contre un véhicule aérien sans équipage. »

Le HMS Defender a fourni un parapluie de protection, calculant qu’une menace approchait à l’aide de ses systèmes radar distinctifs : le Sampson (la balle à pointes au sommet du mât principal distinctif) et le Long Range (grand rectangle noir) qui, combinés, font du Type 45 le monde – des navires de défense aérienne de premier plan, leur donnant la capacité de suivre des centaines de cibles jusqu’à 250 milles de distance.

La technologie de pointe constitue le système Sea Viper, qui donne à Defender la capacité de trouver et de suivre avec précision une cible avant de tirer le missile lui-même, connu sous le nom d’Aster 30.

Alors qu’ils suivaient Bruiser 9384, le PO McDonnell est entré en action, lançant un missile Sea Viper contre la cible.

Avec l’ordre de lancement donné, le missile a éclaté de son silo dans un éclair de feu, de tonnerre et de fumée, accélérant en quelques secondes à plus de trois fois la vitesse du son alors qu’il s’élevait dans le ciel de l’Atlantique.

Chaque destroyer de type 45 transporte jusqu’à 48 missiles, chacun tenu dans un silo de lancement vertical sur le gaillard à l’avant du navire et capable d’éliminer les menaces aériennes à des distances allant jusqu’à 75 milles, manœuvrant pour tuer à G ne force pas l’humain peut supporter.

Defender a également aidé à repousser les limites de la défense antimissile et aérienne – et son système Sea Viper, garantissant ses capacités contre une variété de cibles entrantes difficiles à intercepter.

Le navire a utilisé un réseau spécial de «lien» pour fournir des détails sur la cible à un typhon de la RAF et a partagé une «piste» cible avec la frégate HMS Kent, via satellite.

Le lieutenant-commandant Carl Marin-Ortega, officier du génie des armes du HMS Defender, a déclaré que le tir réussi était crucial non seulement pour aujourd’hui, mais pour l’avenir de la défense aérienne de la flotte.

Le système de missiles fait l’objet d’une mise à niveau de 300 millions de livres sterling pour garantir que la marine est protégée contre les dernières menaces, y compris les missiles balistiques anti-navires.

Connues sous le nom de Sea Viper Evolution, les améliorations apportées au radar et au missile soutiendront 54 emplois au Royaume-Uni sur des sites allant de l’île de Wight à Hertfordshire, Bristol et Bolton.

Le Lt Cdr Marin-Ortega a déclaré : « Chaque année, nous essayons quelque chose de nouveau, quelque chose de plus difficile ; nous mettre au défi nous-mêmes et notre équipement.

« Non seulement nous travaillons et nous entraînons avec nos alliés et partenaires nationaux, mais nous avons fait progresser le développement de nos propres capacités souveraines – j’ai eu la chance de travailler auparavant sur le projet Sea Viper Evolution qui a été annoncé l’année dernière et maintenant, étant l’arme officier mécanicien en mer, expérimenter et collecter des données pour cela est très satisfaisant.

«Cela ne fait pas que cocher la case en tant qu’ingénieur, mais en tant que combattant, nous travaillons avec nos alliés et répétons les échelles de temps réduites que nous verrions avec des cibles supersoniques et balistiques.

« L’exercice a abouti au tir, qui a été le point culminant de mon séjour à bord jusqu’à présent. »

Le ministre des Achats de la Défense, le député James Cartlidge, a déclaré :

« Formidable Shield est un exercice extrêmement important et j’ai été honoré de voir de première main la coopération entre nos nations alliées.

« Hébergé dans les Hébrides extérieures et rassemblant des avions, des navires de guerre et plus de 4 000 militaires de 13 pays de l’OTAN, Formidable Shield démontre véritablement notre collaboration efficace dans la défense et la dissuasion contre les menaces émergentes. »

1 crédit