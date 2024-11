Le HM3 Hunter ‘Doc’ Hayes partage son histoire de service dans l’US Navy

1er novembre — AUSTIN — Aujourd’hui, Dawn Buckingham, MD, commissaire aux terres du Texas et présidente du Veterans Land Board (VLB), est fière de présenter le prochain volet de la série mettant en lumière le programme d’histoire orale Voices of Veterans du VLB. Cette semaine, ils soulignent le service du HM3 Hunter « Doc » Hayes qui a servi dans les Marines américains en tant que membre de l’US Navy en Irak et en Afghanistan.

Hayes a déclaré qu’il avait passé une grande partie de sa jeunesse à grandir à Lufkin et que même s’il n’y était pas né, c’est de là qu’il se considère originaire, même s’il a passé une partie de son adolescence de l’autre côté de l’Atlantique.

« J’ai fréquenté une école en Irlande pendant la moitié de ma 10e et de ma 11e année », a déclaré Hayes. « Mon père et mon oncle possédaient des entreprises en Irlande et j’étais

J’ai eu la chance de voyager avec eux et de faire l’expérience de l’école dans un autre pays. »

La décision de Hayes de rejoindre l’armée a été prise au cours de l’été 2001, quelques mois seulement avant que les images déchirantes de la tragédie n’apparaissent sur les écrans de télévision et que l’Amérique ne soit plongée dans la guerre.

« J’étais dans un camp d’entraînement lorsque le 11 septembre s’est produit. Et j’ai toujours entendu, vous savez, dans un camp d’entraînement, ils essayaient de vous embêter, vous voyez ce que je veux dire », a-t-il expliqué à propos de cette journée fatidique à New York, au Pentagone et Pennsylvanie. « Quand ils sont arrivés et nous l’ont dit, je me suis dit ‘oh, ils se moquent de nous, ce n’est pas vrai’ et puis environ une semaine plus tard, nous avons nos rendez-vous médicaux et dentaires et je l’ai vu à la télévision. J’étais comme oh mon Dieu, c’est réel. »

Hayes a déclaré que lorsqu’il s’agissait de son service, il ne voulait pas être assis derrière un bureau et il voulait être au cœur de l’action et dans la saleté, pour ainsi dire, et a choisi la Marine dans le but ultime de devenir un médecin.

« Mon grand-père était dans la Marine pendant la Seconde Guerre mondiale, et c’est tout simplement un service attrayant car il y a tellement de choses que l’on peut faire dans la Marine. On peut être au sol, on peut être sur un bateau, on peut être sur un bateau. sous, vous pouvez voler, je veux dire, c’est vraiment le meilleur service », a-t-il déclaré à propos de son choix.

Hayes a déclaré qu’il n’oublierait pas sa première fois de travailler dans un service d’urgence, avant son déploiement au Koweït. Il a dit qu’il avait été envoyé dans un centre de formation en traumatologie navale du comté de Los Angeles, et que c’est vraiment là qu’il a appris la traumatologie à l’hôpital du comté de Los Angeles, à l’est de Los Angeles.

« C’était comme une zone de guerre », a déclaré Haye à propos de l’hôpital du comté de Los Angeles. « Je veux dire des blessures par balle, juste un traumatisme important. Je veux dire, sans ça, je veux dire, cela m’a vraiment préparé. »

Il se souvient très bien de la première fois où il a assisté à un traumatisme là-bas, quelque chose qu’il n’a jamais oublié toutes ces années et missions de combat plus tard.

« C’était une Jane Doe, personne ne connaissait son nom, mais elle a eu un accident de voiture. Je suppose que son portefeuille s’est peut-être envolé de la voiture ou quelque chose comme ça, et je l’ai amenée à bord, et nous l’avons emmenée dans la petite baie. , et il y a des médecins partout. Ils font ce qu’on appelle une coquille, et ouvrent sa poitrine, et ils injectent de l’adrénaline, pompent son cœur, tout ce genre de choses, et je la mets dans un sac et je respire pour elle », a-t-il expliqué. « C’était tout simplement fou. Et ils l’ont emmenée au bloc opératoire, mais je veux dire, elle est finalement décédée. Je n’oublierai jamais l’heure, 1h52 du matin. »

Hayes a déclaré qu’au total, il avait passé environ trois ans à s’entraîner, pour finalement avoir eu la chance d’être déployé en juillet 2004. Il a déclaré qu’ils avaient fait une petite escale en Allemagne où ils avaient utilisé le téléphone, fumé quelques cigarettes et étaient partis pour le Koweït pendant seulement deux heures environ. avant de repartir, cette fois pour l’Irak. Hayes a déclaré que lorsqu’il était en Irak, il n’était pas affecté à une escouade ou à un peloton particulier, mais plutôt à rester à côté du poste de secours du bataillon.

« Personne d’autre ne pouvait faire mon travail », a-t-il déclaré à propos du fait de ne pas avoir été affecté à un peloton. « Personne n’avait la formation que j’avais au centre de formation en traumatologie navale, et mon officier en charge était comme si je suppliais à chaque fois parce que je voulais sortir avec 3/7 parce qu’ils étaient là et avaient fait ce genre de choses et je c’était comme si j’avais du mal à charger pour pouvoir y aller.

Hayes a déclaré qu’il s’était rapproché des gars de son groupe pendant son séjour en Irak et qu’il pouvait parler de tout avec eux. Il a dit qu’il se souvient comme hier du premier kamikaze qu’il a rencontré et que ce moment, tout comme Jane Doe dans le comté de Los Angeles, ne l’a jamais quitté.

« C’était le 17 octobre, et c’était comme notre premier kamikaze, et moi et l’un des chirurgiens, le Dr Nelson, nous mettions un gars dans une glacière parce qu’il avait été tué et qu’il n’avait pas de jambes et c’était juste, je n’ai jamais vu de ma vie un corps plus calciné et mâché que ce type, et là tu le tiens, tu essaies de le tirer du camion et tout, et ça sent le putain de poulet grillé, » il a dit à propos de ce jour-là. « Je ne peux toujours pas manger de poulet grillé aujourd’hui à cause de ça, et c’était juste, je n’oublierai jamais ça. Je me souviens de m’être promené en me disant ‘oh mon Dieu, qu’est-ce qui se passe ?' »

Hayes a déclaré que son unité médicale avait réalisé qu’ensemble, ils devaient parler de ce qu’ils voyaient et ressentaient. Reconnaître, a-t-il dit, qu’ils devraient vivre avec cela pour le reste de leur vie, cela les a amenés à l’accepter et à y faire face. Même si cela n’a pas toujours été facile, il a déclaré qu’ils parlaient également de l’héroïsme que leur devoir leur apportait.

« Nous avons été accrédités pour avoir sauvé 25 Marines, mais je veux dire, c’est gratifiant, vous voyez ce que je veux dire, mais la plupart du temps, c’est comme si nous les avions sauvés parce que nous avons dû amputer quelque chose ou quelque chose comme ça », a déclaré Hayes. « C’est toujours difficile de dire ça, de dire bonjour, nous avons dû vous couper les jambes – et c’était sur le terrain, remarquez, ce n’était pas dans un hôpital. C’est dans une putain de tente avec une petite scie qui rigole. que nous le ferions, c’est assez barbare, mais vous devez faire ce qu’il faut faire pour sauver une vie. »

Cliquez ici pour écouter le HM3 Hunter « Doc » Hayes raconter son histoire.