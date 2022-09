Le hit télévisé «Peaky Blinders» élargit l’histoire à travers un spectacle de danse

LONDRES – Steven Knight a l’air stupéfait, presque à court de mots. Il vient de voir la compagnie de danse contemporaine Rambert parcourir des scènes du premier acte de leur production “Peaky Blinders”, basée sur l’émission télévisée à succès qu’il a écrite et créée. Regarder le lien immédiat entre les mouvements des danseurs et le public est une révélation pour Knight, qui s’est associé pour un spectacle de danse théâtrale complet qui remplit une partie de la trame de fond du drame de gangsters des années 1920.

“Je n’ai jamais aimé la danse. La danse n’a jamais été une chose pour moi. Je ne peux certainement pas danser moi-même », dit Knight.

Il a été tellement impressionné par le pouvoir de la danse qu’il a écrit une scène de ballet dans la cinquième saison du spectacle.

Récemment, Knight a regardé les répétitions de plusieurs scènes du spectacle, “Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby”, qui a sa première mondiale à l’hippodrome de Birmingham mardi avant de faire le tour du Royaume-Uni.

“Je veux que d’autres personnes vivent ce que je vis, c’est-à-dire que lorsque vous le voyez, c’est comme s’il n’y avait pas de barrière entre vous et lui”, explique Knight, qui a écrit le scénario de la série.

«Ce n’est pas comme l’opéra, qui, j’en suis sûr, est fantastique, mais vous n’avez pas besoin de savoir lire dans l’opéra ou de comprendre ou de connaître l’histoire ou quoi que ce soit. Juste des êtres humains faisant ce qu’ils font à la musique. Et c’est étonnamment direct.

Le directeur artistique de Rambert, Benoit Swan Pouffer, dirige et chorégraphie la production.

“(Knight) m’a dit, eh bien, tu transmets une idée en 30 secondes, et quand je le fais dans la série, il me faut des heures pour transmettre cette idée. Voilà donc le pouvoir de la danse. Danse pour moi et pour tout le monde. Vous n’avez pas besoin d’apprendre la langue. C’est le corps », dit Pouffer. « Nous parlons internationalement, donc peu importe d’où vous venez. Vous comprendrez l’histoire.

Et cela vaut pour les personnes qui n’ont jamais vu “Peaky Blinders”.

“Nous commençons en quelque sorte dans la Première Guerre mondiale, ce qui n’est pas ce que nous voyons dans la série. Et cela explique pourquoi les Peaky Blinders sont des Peaky Blinders », dit-il.

Les fans de la série de la BBC connaissent certainement l’histoire d’amour au cœur de la production entre le patron du crime Tommy Shelby et l’espionne sous couverture Grace Burgess, interprétée à la télévision par Cillian Murphy et Annabelle Wallis.

« La vie de Tommy est difficile. Il fabrique une tige pour son propre dos. Il cause ses propres problèmes, bien sûr. Il est très conflictuel, il est tout ce qu’il est dans la série télévisée », explique Knight.

“Mais je pense qu’avec la danse – peut-être que vous ne voyez pas sous d’autres formes – c’est la joie, quand il y a de la joie, vous en voyez la joie. Mais aussi même dans la tragédie, vous en voyez la beauté. C’est donc une façon très intéressante de raconter l’histoire.

Tommy et Grace sont joués par deux ensembles de danseurs différents, avec l’un des couples, Guillaume Quéau et Naya Lovell, bien conscients de leur responsabilité envers la fanbase des “Peaky Blinders”.

“Si les fans regardent l’émission, ils ont peut-être certaines attentes quant à ce à quoi les personnages devraient ressembler en tant que Grace ou Tommy Shelby et je pense que cela crée également une opportunité de trouver un juste milieu entre la danse et la vision de Benoit et la vision de Rambert et” Peaky Blinders “. », explique Quéau.

“Il y a une essence, mais c’est aussi, je ne dirais pas une version modernisée, mais c’est notre version de l’histoire.”

Après la guerre, les Peaky Blinders dirigent Birmingham à leur manière, avec la torture, les coups de feu et les coups de couteau comme méthodes fréquentes de persuasion.

Cette violence est imprégnée des mouvements des danseurs.

«Je pensais, s’il vous plaît, arrêtez parce que vous allez vous faire du mal parce que c’est réel.