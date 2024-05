Le HIMARS américain est « complètement inefficace » contre le brouillage russe : rapport

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Le M142 HIMARS lance une fusée sur une position russe le 29 décembre 2023 en Ukraine. Serhii Mykhalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

Le brouillage russe a rendu les lance-roquettes HIMARS fournis par les États-Unis « complètement inefficaces ».

Une évaluation confidentielle des armes ukrainiennes a été consultée par le Washington Post.

Le brouillage a également affecté Starlink de Musk, provoquant de graves problèmes de communication pour l’Ukraine.

Les lance-roquettes HIMARS fournis par les États-Unis sont devenus « complètement inefficaces » à la suite de Systèmes de brouillage électronique russesselon un nouveau rapport.

Une évaluation confidentielle des armes ukrainiennes, vue par Le Washington Posta déclaré que l’Ukraine avait dû arrêter ou réduire son utilisation de nombreuses armes fournies par les États-Unis en raison de problèmes de ciblage.

Le rapport mentionne des armes telles que les obus d’artillerie guidés par GPS Excalibur et le système de fusée d’artillerie à haute mobilité, ou HIMARS.

« La technologie Excalibur dans les versions existantes a perdu son potentiel », constate l’évaluation. Son utilisation sur le champ de bataille en Ukraine a réfuté sa réputation d’arme « à un coup, une cible ».

Le système HIMARS, capable de tirer des roquettes jusqu’à 80 kilomètres, a été salué au début de la guerre comme une bouée de sauvetage pour l’Ukraine, mais il constitue désormais une menace bien moindre sur le champ de bataille, a déclaré une source militaire ukrainienne au Post.

« Les Russes ont déployé la guerre électronique, désactivé les signaux satellite et le HIMARS est devenu complètement inefficace », a déclaré la source au Post. Selon l’évaluation, le brouillage russe peut amener les missiles à manquer une cible en 50 pieds ou plus.

Plus tôt cette semaine, un rapport a révélé que les bombes planantes fournies par les États-Unis manquaient également continuellement leurs cibles en raison du brouillage russe.

D’autres systèmes, notamment le missile britannique Storm Shadow et le système de missile tactique de l’armée américaine (ATACMS), sont beaucoup moins sensibles au brouillage russe.

Système de missile tactique de l’armée ATACMS Armée américaine/Wikipedia Commons/Domaine public

Le brouillage est une tactique très peu coûteuse car le logiciel est relativement bon marché et peut détruire des munitions valant des dizaines de milliers de dollars. Défense Un a rapporté.

Le système de brouillage russe opère depuis le sol, projetant un « cône » qui empêche les armes de communiquer avec les satellites. Ces satellites guident les missiles vers leurs cibles.

La Russie « a continué à étendre son recours à la guerre électronique », a déclaré au Post un haut responsable américain, qui n’a pas été nommé. « Et nous continuons d’évoluer et veillons à ce que l’Ukraine dispose des capacités dont elle a besoin pour être efficace. »

Cependant, au début du mois, Mike Nagata, un lieutenant général à la retraite de l’armée américaine qui a dirigé des opérations spéciales au Moyen-Orient, a déclaré que les États-Unis étaient « toujours à la traîne » en termes de capacités de guerre électronique. Défense Un a rapporté.

« L’écart entre ce que devraient être les États-Unis et ce que nous sommes, à mon avis, continue de se creuser, non pas partout, mais dans beaucoup trop d’endroits », a déclaré Nagata lors de la conférence SOF Week à Tampa, en Floride. Il a appelé les États-Unis à faire preuve de plus de créativité pour retrouver leur domination dans la guerre électronique.

Une station de brouillage de guerre électronique russe R-330Zh Zhitel lors d’un exercice en juillet 2018. Denis Abramov/Ministère russe de la Défense via Mil.ru

La technologie de brouillage russe a même ciblé Le service Starlink d’Elon Musk en Ukraine.

Depuis le début de la guerre, l’armée ukrainienne a utilisé Service Internet par satellite Starlink de SpaceX pour communiquer et coordonner les attaques.

Mais plus tôt ce mois-ci, l’armée russe a réussi à perturber Starlink, créant ainsi de sérieux problèmes pour les troupes ukrainiennes de première ligne, selon Le New York Times.

Des membres de la 92e brigade d’assaut ukrainienne ont déclaré que Starlink était devenu extrêmement lent alors que les troupes russes lançaient un assaut majeur à travers la frontière nord en direction de Kharkiv.

« Un jour avant les attaques, il vient de s’arrêter », a déclaré au média un soldat qui s’appelle Ajax. « C’est devenu super, super lent. »

« Nous perdons le combat contre la guerre électronique », a déclaré l’Ajax.