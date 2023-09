Le HHS veut reclasser la marijuana : ce que cela signifie

Un travailleur installe les produits à base de cannabis de Florist Farms le premier jour des ventes légales de marijuana à des fins récréatives à la Housing Works Cannabis Co. à New York, le jeudi 29 décembre 2022.

Cette semaine, le ministère de la Santé et des Services sociaux a demandé à la Drug Enforcement Agency d’envisager d’assouplir les restrictions sur la marijuana après avoir examiné sa classification en vertu de la loi sur les substances contrôlées.

Cela pourrait être un catalyseur important pour une industrie encerclée par les réglementations fédérales, même si la légalisation s’accélère au niveau des États.

Les stocks de marijuana étaient en hausse mercredi à la nouvelle. Aurore Cannabis , Croissance du couvert et Marques Tilray étaient parmi ceux qui ont vu des sauts. Ils ont tous encore sauté jeudi.

Depuis les années 1970, la marijuana est inscrite, aux côtés de l’héroïne et du LSD, sur la liste des drogues de l’Annexe I, ou des substances qui, selon les autorités, n’ont aucun usage médical accepté et un potentiel élevé d’abus. Aujourd’hui, la marijuana est restée dans cette catégorie – au-dessus du fentanyl, de la cocaïne et de la méthamphétamine – malgré l’existence d’un élan favorable au cannabis dans la recherche scientifique et dans les lois des États.

La DEA envisagera de faire passer la marijuana au rang des drogues de l’annexe III, aux côtés de la kétamine, des stéroïdes anabolisants et de la testostérone, en tant que substance présentant un potentiel de dépendance physique ou psychologique modéré à faible. Toutefois, la recommandation ne supprimera pas la marijuana.

La culture, la production et la vente seraient toujours en violation de la loi fédérale. La marijuana est légale dans 39 États à des fins médicales et dans 23 États à des fins récréatives.