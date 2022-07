Le HHS dit que les médecins doivent pratiquer des avortements en cas d’urgence médicale, quelle que soit la loi de l’État

Les médecins doivent fournir des avortements en cas d’urgence médicale en vertu de la loi fédérale et s’exposeront à des sanctions s’ils refusent d’offrir la procédure dans ces cas, a écrit lundi le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, dans une lettre aux prestataires de soins de santé.

Becerra a déclaré que la loi fédérale prévaut sur les interdictions d’avortement des États dans les cas où les femmes sont confrontées à des urgences médicales associées à la grossesse en vertu de la loi sur les traitements médicaux d’urgence et le travail actif. Si un avortement est nécessaire pour traiter une femme confrontée à une urgence médicale, les médecins doivent proposer la procédure, a écrit le secrétaire à la santé.

Les hôpitaux qui refusent de proposer des avortements dans ces cas pourraient voir leur accord de fournisseur d’assurance-maladie résilié ou faire face à des sanctions financières, a déclaré le secrétaire à la Santé. Les médecins individuels pourraient également être exclus de Medicare et des programmes de santé de l’État s’ils refusent de proposer des avortements en cas d’urgence médicale, a-t-il ajouté. Les médecins peuvent également utiliser la loi fédérale comme moyen de défense s’ils font l’objet de poursuites judiciaires lorsqu’ils pratiquent des avortements en cas d’urgence, selon le HHS.

Becerra a déclaré que ces urgences médicales comprennent, mais sans s’y limiter, les grossesses extra-utérines, les complications des fausses couches et les troubles hypertensifs tels que la prééclampsie qui survient généralement après 20 semaines de grossesse. La prééclampsie entraîne une hypertension artérielle, des maux de tête sévères et une vision floue. La condition peut entraîner des complications mortelles si elle n’est pas traitée.

“En vertu de la loi, peu importe où vous vivez, les femmes ont droit à des soins d’urgence, y compris des soins d’avortement”, a déclaré Becerra. “Nous insistons sur le fait que nous attendons des prestataires qu’ils continuent à offrir ces services et que la loi fédérale prévient les interdictions d’avortement des États en cas de besoin pour des soins d’urgence.”

Le président Joe Biden a signé vendredi un décret ordonnant au HHS de protéger l’accès à l’avortement. Au moins neuf États ont interdit l’avortement depuis que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade le mois dernier, qui protégeait l’accès à la procédure en tant que droit constitutionnel depuis près de 50 ans. Plusieurs autres États ont tenté d’interdire l’avortement, mais leurs lois ont été bloquées par les tribunaux d’État.

Bien que les interdictions d’avortement des États fassent généralement des exceptions lorsque la vie de la femme est en danger, les militants des droits reproductifs craignent que les lois aient un effet dissuasif sur les patients qui demandent des soins ainsi que sur les médecins qui craignent des poursuites. Les responsables américains de la santé craignent que les médecins méfiants n’attendent trop longtemps pour traiter les grossesses extra-utérines et les complications des fausses couches en attendant les conseils juridiques.

Toutes les interdictions d’avortement des États font de la pratique d’un avortement un crime passible d’une peine de prison, dont la durée varie selon l’État. Les femmes qui se font avorter sont généralement exemptées de poursuites en vertu des interdictions de l’État, mais le groupe de défense des droits reproductifs craint que les États ne criminalisent également le fait de se faire avorter.

Biden a également ordonné au HHS de prendre des mesures pour rendre la pilule abortive, la mifépristone, aussi largement disponible que possible et protéger l’accès à la contraception.

La Food and Drug Administration a approuvé la pilule abortive il y a plus de 20 ans comme un moyen sûr et efficace de mettre fin à une grossesse avant la 10e semaine. En décembre, la FDA a autorisé de manière permanente l’envoi de la pilule par courrier à partir de pharmacies et de prestataires de soins de santé agréés. Mais les États interdisant l’avortement interdisent également aux prestataires de soins de santé d’administrer la pilule.

Le Centre pour les droits reproductifs et les législateurs démocrates ont appelé l’administration Biden à déclarer une urgence de santé publique en réponse aux États interdisant l’avortement.

Biden a déclaré aux journalistes au cours du week-end qu’il avait demandé aux responsables de la santé de l’administration de vérifier s’il avait le pouvoir légal de déclarer une urgence de santé publique pour protéger l’accès à l’avortement et quel impact aurait l’utilisation des pouvoirs d’urgence. Mais Jen Klein, directrice du Conseil de la politique de genre de la Maison Blanche, a déclaré que l’administration avait conclu que déclarer une urgence de santé publique n’était pas la meilleure position pour répondre aux États interdisant l’avortement.

“Lorsque nous avons examiné l’urgence de santé publique, nous avons appris quelques choses. La première est que cela ne libère pas beaucoup de ressources. C’est ce qu’il y a dans le fonds d’urgence de santé publique, et il y a très peu d’argent – des dizaines de milliers de dollars dedans “, a déclaré Klein aux journalistes vendredi. “Donc, cela ne semblait pas être une bonne option. Et cela ne libère pas non plus une quantité significative d’autorité légale. Et c’est pourquoi nous n’avons pas pris cette mesure.”