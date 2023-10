Le HHS de Biden ordonne aux employés d’obéir à un mandat de pronom trans : « nier les réalités biologiques »

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) a déclaré cette semaine à ses employés qu’il imposait un mandat pour les pronoms transgenres dans le cadre de sa nouvelle politique. Guide sur la non-discrimination et l’inclusion en matière d’identité de genree.

L’annonce du HHS à ses employés a été faite dans un courrier électronique à l’occasion de ce qui a été appelé « Journée nationale du coming out », un événement annuel destiné à soutenir toute personne se déclarant homosexuelle. Elle est observée par la communauté LGBTQ depuis 1988.

« Tous les employés doivent être adressés {par} les noms et pronoms qu’ils utilisent pour se décrire », indique l’e-mail.

Un lien a été fourni dans l’e-mail vers une vidéo interne du HHS qui a été publiée sur YouTube. Dans la vidéo, la secrétaire adjointe du HHS, Andrea Palm, a déclaré aux employés : « Nous voulons que vous soyez vous-même authentique chaque jour, quelle que soit votre identité de genre, votre orientation sexuelle, votre race, votre origine ethnique, votre religion ou votre statut de handicap. Nous voulons nous assurer que le HHS continue. être un environnement accueillant et solidaire où tous les employés se sentent en sécurité en venant travailler. Lorsque les individus se mettent entièrement au travail, nous tous chez HHS nous épanouissons.

La secrétaire adjointe du HHS à l’administration, Cheryl Campbell, apparaît également dans la vidéo, annonçant une politique spéciale de « protection des employés transgenres et non binaires dans tout le département ».

« Cela indique également clairement que tous les employés doivent être appelés par les noms et pronoms qu’ils utilisent pour se décrire », a déclaré Campbell.

Il n’y a aucune mention dans la vidéo de l’accommodement ou de l’exemption des employés qui ont des objections religieuses à l’idéologie transgenre de la nouvelle politique, le Registre national catholique noté.

Ni l’e-mail ni la vidéo n’expliquaient comment la nouvelle politique serait appliquée ou comment le personnel serait sanctionné s’il enfreignait la politique. Cependant, la secrétaire adjointe du HHS à la Santé, Rachel Levine, qui a noté dans la vidéo qu’elle utilisait ses pronoms « en tant que femme transgenre déclarée et fière » dans un poste de haute direction au HHS, a noté que tous les superviseurs et gestionnaires seraient responsables de s’assurer que le Cette politique est mise en œuvre dans l’ensemble du département.

Dans un message sur la plateforme de médias sociaux X, Roger Severino, vice-président de la politique intérieure de la Heritage Foundation, a publié une image de l’e-mail, écrivant : « Le HHS a imposé aujourd’hui un mandat de pronom transgenre à ses employés qui seront désormais obligés de le faire. niez les réalités biologiques avec leurs propres mots ou faites face à des tirs. Ceux qui ont des objections religieuses devraient immédiatement demander un accommodement religieux et se préparer à lutter pour vos droits.

Le HHS a imposé aujourd'hui un mandat de pronom transgenre à ses employés qui seront désormais contraints de nier les réalités biologiques avec leurs propres mots sous peine d'être licenciés. Ceux qui ont des objections religieuses doivent immédiatement demander un accommodement religieux et se préparer à lutter pour leurs droits.

Dans un article de suivi, Severino a écrit : « Voici plus clairement le mandat du HHS sur les pronoms. Cet administrateur exige vraiment une pure conformité idéologique. Voyons à quel point cet administrateur sera tolérant envers ceux qui chercheront à se désinscrire par foi ou contraints. problèmes de parole.

Voici le mandat du pronom HHS plus clairement. Cet administrateur exige vraiment une pure conformité idéologique. Voyons à quel point cet administrateur sera tolérant envers ceux qui chercheront à se retirer par manque de foi ou par souci de discours forcé.

Severino a dit au Agence de presse catholique (CNA) dans une interview que la nouvelle politique sera utilisée pour cibler les employés chrétiens.

« Cela conduira absolument à cibler les chrétiens parce que l’administration {Biden} a clairement indiqué qu’elle donne la priorité à l’idéologie de genre plutôt qu’à la liberté d’expression et à la liberté religieuse », a-t-il déclaré.

Le vice-président de la Heritage Foundation a également déclaré que cette politique présentait des complications constitutionnelles.

« En vertu du Premier Amendement, {le ministère} ne peut pas contraindre les gens à dire des mensonges ; il ne peut pas non plus obliger les gens à adopter comme sienne une idéologie approuvée par l’État {et il} ne peut pas obliger les croyants à renier leur foi de leurs propres lèvres, « , a déclaré Severino à la CNA.

« Les gens devraient être prêts à intenter des poursuites pour faire valoir leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté religieuse et les croyants devraient inonder le HHS de demandes d’accommodements religieux et être prêts à se défendre eux-mêmes et à défendre leur foi contre cette attaque », a-t-il déclaré.

De plus, la nouvelle politique du HHS autorise les employés à porter des vêtements et à utiliser les toilettes en fonction de leur identité de genre.

CBN News a contacté le HHS pour obtenir ses commentaires, lui demandant si les employés du département seraient sanctionnés s’ils enfreignaient la nouvelle politique et si des aménagements ou des exemptions seraient accordés aux employés religieux qui ne sont pas d’accord avec l’idéologie transgenre.

Nous publierons ici la réponse du gouvernement si nous recevons une réponse.

