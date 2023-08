Le HHS appelle à assouplir les restrictions sur la marijuana

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a recommandé de reclasser la marijuana comme drogue à moindre risque, ce qui assouplirait les restrictions sur ce commerce naissant, a déclaré mercredi à CNBC un porte-parole de la Drug Enforcement Administration.

La marijuana est actuellement une drogue de l’annexe I de la Loi sur les substances contrôlées, ce qui signifie qu’elle est considérée comme n’ayant aucun usage médical actuellement accepté et un potentiel élevé d’abus. Bien qu’elle soit légalisée à des fins récréatives dans près de la moitié des États, la classification fédérale de la marijuana aux côtés de drogues telles que l’héroïne et le LSD a entravé la croissance de l’industrie.

Après avoir connu une forte hausse des ventes pendant la pandémie de Covid-19, le secteur est en chute libre alors que les investisseurs se détournent et que les capitaux se tarissent. L’industrie s’est également vu interdire l’accès à la plupart des services bancaires ou le commerce entre les États, ce qui a entraîné une surabondance de cannabis dans de nombreux États et une baisse des prix.

Une reclassification fédérale pourrait potentiellement élargir le marché de la marijuana, qui représente une industrie de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis et une culture commerciale dans de nombreux États nouvellement légalisés.

La nouvelle a envoyé des actions de plusieurs sociétés de cannabis, dont Croissance du couvert , Marques Tilray et Groupe Cronos , sautant mercredi. La recommandation était d’abord rapporté par Bloomberg.

Dans une lettre adressée aux responsables de la DEA, le HHS a demandé que la marijuana soit reclassée comme drogue de l’annexe III en vertu de la Loi sur les substances contrôlées, a déclaré un porte-parole de la DEA à CNBC. L’annexe III est définie comme les médicaments présentant un potentiel de dépendance physique et psychologique modéré à faible.

La DEA, qui réglemente les substances contrôlées, a le pouvoir final de reclasser la marijuana. L’agence va maintenant lancer un examen du médicament, a indiqué le porte-parole.

L’absence de réglementation fédérale signifie que les entreprises de cannabis situées dans les États où les ventes récréatives sont légales ne peuvent toujours pas accéder aux services bancaires traditionnels ou au capital institutionnel. Un projet de loi du Congrès appelé Secure and Fair Enforcement Banking Act, ou SAFE, lèverait ces restrictions, mais n’a pas été adopté par le Sénat, bien qu’il ait été adopté à plusieurs reprises à la Chambre.

Patrick Rea, directeur général de la société d’investissement dans le cannabis Poseidon Garden Ventures, a déclaré que son fonds était « prudemment optimiste » quant aux changements qu’une reclassification pourrait apporter à l’industrie.

« Certes, retirer le cannabis de l’Annexe 1 est la bonne décision et elle aurait dû être prise depuis longtemps », a déclaré Rea dans un communiqué. « Même si un déprogrammation complète serait préférable et probablement plus approprié pour le cannabis, nous saluons les décisions intelligentes et les progrès vers une légalisation et une réglementation complètes de l’industrie légale du cannabis. »