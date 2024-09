Le HFStival fait vibrer le Nationals Park et revient à Washington après plus d’une décennie

Les icônes du rock alternatif sont descendues au Nationals Park à Washington samedi, marquant le retour du HFStival de la région après 13 ans.

Dick Uliano de WTOP s’est rendu au stade samedi pour capturer les sons et les images du retour du HFSfestival.

Le festival, lancé en 1990 par la station de rock locale WHFS, a été organisé dans de nombreuses salles de concert de la région de Washington DC, notamment le RFK Stadium, le M&T Bank Stadium de Baltimore et le Merriweather Post Pavilion. C’est la première fois que Nats Park accueille l’événement.

Les têtes d’affiche Death Cab for Cutie et The Postal Service devraient monter sur scène plus tard dans la soirée. Avant les têtes d’affiche, les détenteurs de billets pourront entendre des artistes comme Jimmy Eat World (« The Middle »), Liz Phair (« Why Can’t I ? ») et Incubus (« Drive »).