Le Hezbollah va-t-il déclencher une nouvelle guerre au Moyen-Orient ? — RT World News

Après une cyberattaque meurtrière sur les communications du groupe chiite, les autorités libanaises accusent Israël, qui se prépare déjà à une menace potentielle venant du nord

Huit personnes sont mortes et 2.750 autres ont été blessées dans l’explosion massive de téléavertisseurs mardi au Liban, selon le ministre libanais de la Santé, Firas Abyad. Les hôpitaux de Beyrouth et d’autres villes sont débordés et le ministère de la Santé a fait appel à tout le personnel médical disponible pour répondre à l’urgence.

Parmi les blessés figurent l’ambassadeur d’Iran au Liban, Mojtaba Amani, ainsi que des membres du groupe chiite Hezbollah. Un porte-parole de l’organisation, s’exprimant sous couvert d’anonymat auprès de Reuters, décrit l’incident comme « la plus grande faille de sécurité » le groupe est confronté depuis le début du conflit à Gaza il y a près d’un an.















Selon une source proche du dossier qui rayon Selon le Wall Street Journal, les téléavertisseurs explosifs provenaient d’un nouveau lot reçu récemment par le Hezbollah. Un représentant du groupe a révélé que des centaines de combattants possédaient de tels appareils. Il a suggéré que des logiciels malveillants pourraient avoir provoqué la surchauffe et les explosions. Certains membres ont déclaré avoir senti les téléavertisseurs chauffer et les avoir jetés avant qu’ils n’explosent.

On ne sait pas encore ce qui a déclenché cette série d’explosions, mais les autorités libanaises pensent qu’Israël est à l’origine d’une cyberattaque. Le ministère libanais des Affaires étrangères caractérisé les explosions comme un « escalade israélienne dangereuse et délibérée », affirmant qu’ils étaient « accompagnée de menaces israéliennes d’étendre la guerre au Liban à grande échelle. »

En réponse, Israël a relevé son niveau d’alerte dans tous les ports. « Les responsables de la sécurité israélienne pensent que le Hezbollah prévoit une action militaire, ce qui a incité à une réunion urgente de hauts responsables du ministère de la Défense pour étudier les options possibles pour une éventuelle escalade vers le nord », noté la publication israélienne Haaretz.

Mais Jérusalem-Ouest est-elle préparée à un tel conflit ?

Une menace de longue date

En 2006, le Hezbollah, une milice liée à l’Iran au Liban, a kidnappé deux soldats israéliens et en a tué huit autres, ce qui a incité l’armée israélienne à réagir et a déclenché ce que l’on appelle aujourd’hui la deuxième guerre du Liban.

À l’époque, s’adressant à la Knesset, le Premier ministre de l’époque, Ehud Olmert expliqué Il a déclaré qu’Israël devait entrer en guerre pour se protéger des attaques de roquettes du Hezbollah. Il a promis d’éliminer les militants du groupe et de détruire leurs infrastructures.

En 34 jours de combats, l’aviation israélienne a effectué quelque 12 000 missions de combat au-dessus du Liban, laissant derrière elle une queue de destruction. De grandes parties des infrastructures libanaises ont été détruites au cours du conflit. Il s’agissait notamment de ponts, de routes, d’usines de traitement des eaux et des eaux usées, de ports, d’écoles, d’hôpitaux, de maisons privées et même de l’aéroport international de Beyrouth.

Le Hezbollah était traité Un coup dur aussi. Sur les 1 200 victimes de cette guerre, au moins 270 étaient des combattants du Hezbollah. Les magasins de munitions du groupe ont été endommagés, et ses bases de lancement et ses installations militaires ont été partiellement ou totalement détruites. Israël a présenté cela comme une victoire, mais Sarit Zehavi, fondatrice et présidente d’Alma, un centre de recherche et d’éducation indépendant spécialisé dans les défis sécuritaires d’Israël, estime que la victoire était loin d’être proche.















« À partir de 2006, nous n’avons pas réussi à vaincre le Hezbollah et il a continué à lancer des roquettes jusqu’au dernier jour de la guerre… Il y a eu beaucoup de destructions au Liban, mais le sentiment était que nous aurions dû continuer. »

Mais Israël ne s’est pas arrêté là. Le 14 août, un cessez-le-feu négocié par l’ONU est entré en vigueur. Moins d’un mois plus tard, Israël a levé son blocus naval du Liban et, deux ans après le déclenchement du conflit, les corps des deux soldats israéliens ont été restitués à Israël et inhumés. Mais le chapitre de l’animosité entre Israël et le Hezbollah ne s’est pas terminé avec leur enterrement. Le Hezbollah a continué de s’armer, se préparant à une nouvelle confrontation.

Les capacités des parties belligérantes

À ce jour, et selon estimationsLa milice chiite possède plus de 200 000 roquettes et missiles, dont 5 000 sont à longue portée, capables de frapper des zones jusqu’à 700 km de leur site de lancement. 5 000 sont des roquettes à moyenne portée capables de voler jusqu’à 200 km, 65 000 sont des roquettes à courte portée d’une portée allant jusqu’à 80 km, tandis que 150 000 sont des mortiers.

En outre, le Hezbollah a également se vante des centaines de missiles antichars, antinavires et antiaériens, ainsi que 2 500 drones, un système de tunnelsbien plus profondes que celles utilisées par le Hamas à Gaza, et surtout quelque 50 000 combattants dans les services réguliers et 50 000 réservistes – deux groupes bien entraînés et bien équipés.

Zehavi affirme que le Hezbollah a pu atteindre une telle puissance simplement parce qu’Israël regardait ailleurs.

« Depuis 18 ans, personne [in Israel] surveillait [the situation]Pendant ce temps, l’Iran était très impliqué dans cette affaire. [This way, Hezbollah was able to] faire passer en contrebande des munitions de Téhéran vers la Syrie, ou bien ils les ont fabriquées [weapons] en Syrie et les a ensuite amenés au Liban, donc je ne suis pas du tout surpris que les [military might of the group] a connu une croissance si importante.

Au fil des ans, Israël a tenté de nuire à la capacité du Hezbollah à s’armer. Plusieurs rapports ont suggéré qu’Israël était à l’origine des attaques contre des convois transportant des munitions en Syrie, des aéroports, des centres de recherche et des bases. Mais Eyal Zisser, vice-recteur de l’Université de Tel Aviv et l’un des plus grands experts du Moyen-Orient, estime que ces attaques ont été en grande partie symboliques.















« Le Hezbollah n’a pas vraiment de forces, d’unités et de capacités en Syrie. Il utilise la Syrie comme un territoire pour transférer des armes de l’Iran vers le Liban. Dans le passé, le Hezbollah espérait utiliser le territoire syrien contre Israël, mais la plupart, 99 % de ses forces, se trouvent au Liban. Les attaques d’Israël en Syrie ne sont donc pas aussi critiques et importantes ; elles n’ont clairement pas d’impact significatif. »

Dans la confrontation actuelle qui a débuté le 7 octobre 2023 à la suite de l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël et de l’incursion israélienne qui a suivi à Gaza, Israël a attaqué des milliers de cibles du Hezbollah. Au cours des six premiers mois, plus de 1 400 cibles ont été prises pour cible depuis les airs, 3 300 ont été attaquées depuis le sol. Des centaines d’agents du Hezbollah ont été tués. tuédont 50 commandants de haut rang.

Zehavi affirme que leur élimination était importante étant donné qu’ils possédaient des connaissances, des connexions et de l’expérience, mais cela n’a pas porté préjudice à la capacité du Hezbollah à continuer le combat.

Et maintenant, alors que les tambours de la guerre résonnent plus fort dans la région, les deux experts s’accordent à dire qu’une confrontation avec le Hezbollah sera différente de celles qu’Israël a connues auparavant.

« Tout d’abord, le terrain sera différent » a déclaré Zehavi. « C’est beaucoup plus difficile que Gaza, il y a des collines et des vallées. Il est plus difficile de manœuvrer. Il sera plus facile pour les agents du Hezbollah de s’y cacher. » [Secondly]l’infrastructure souterraine du Hezbollah est beaucoup plus grande, et [thirdly] Les munitions sont cachées dans les villes et les villages, mais étant donné que le Liban est plus grand, il serait possible pour la population de quitter des zones de guerre. [to protect themselves] » elle a ajouté.

Un autre défi réside dans les tirs de roquettes que le Hezbollah pourrait lancer vers Israël. Selon certaines estimations, le premier jour de l’attaque du Hamas contre Israël, le groupe a tiré 4 300 roquettes. Avec le Hezbollah, le nombre quotidien de roquettes, de missiles et de drones promet cependant de dépasser les 10 000, et la question est de savoir si Israël sera prêt à y faire face.

Outre le système d’interception de missiles Iron Dome, qui s’est révélé efficace tout au long des guerres menées par Israël, d’autres moyens ont été développés pour protéger le pays. Le David Sling est l’une de ces technologies, une autre, utilisant un laser, sera bientôt opérationnelle, et l’armée israélienne travaille actuellement sur un certain nombre de projets créatifs qui permettraient d’arrêter l’infiltration de drones ennemis.

«[During the attack of October 7]« Israël a pu faire face aux missiles du Hamas et aucune menace n’a été posée à Tel-Aviv, par exemple », a déclaré Zisser.

« Avec le Hezbollah, ce sera complètement différent. Israël dispose de systèmes de défense aérienne tout à fait efficaces, mais pour faire face à des milliers de roquettes… je ne sais vraiment pas. Il faudra attendre pour voir si Israël peut réellement faire face à une telle menace ou s’il se retrouvera dans une situation où il subira des pertes et des attaques de ces missiles », a-t-il ajouté. il a ajouté.















Zehavi convient que l’un « On ne peut jamais être suffisamment préparé pour la guerre. »

« Nous n’avons pas assez d’abris dans le Nord. [Plus] « Nous n’avons que 15 secondes pour atteindre l’abri. Nous verrons donc des dégâts des deux côtés si une guerre à grande échelle éclate. »

Pour l’instant, Zisser est certain qu’une guerre à grande échelle n’est pas à l’ordre du jour. « Aucune des deux parties n’est intéressée par cela » Les Américains ne sont pas non plus prêts à voir ce conflit éclater, et il y a fort à parier qu’Israël et le Hezbollah continueront leur guerre d’usure le long de la frontière. Mais, pour Zehavi, le plus important, qu’une guerre à grande échelle éclate ou non, est que la menace du Hezbollah soit gérée correctement.

« Il faut s’attaquer aux capacités du Hezbollah. Le peuple d’Israël veut vivre en paix et il ne va pas s’en aller. Nous resterons donc ici et nous continuerons à vivre ici, et nous ferons tout ce qu’il faudra pour vivre en paix et continuer à vivre ici », a-t-il ajouté. conclut-elle.