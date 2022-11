Le Hezbollah transporte des armes chimiques au Liban avec l’aide de l’Iran et de la Corée du Nord, selon un rapport

Le Hezbollah a transporté des centaines de missiles avec une charge utile chimique vers un entrepôt près de la frontière libano-syrienne.

“Malgré les graves troubles, les crises humanitaires et l’effondrement de l’État libanais, le Hezbollah continue de concentrer ses ressources sur l’acquisition et le développement de capacités militaires révolutionnaires qu’il a l’intention de déployer contre Israël, directement financées par l’Iran”, a déclaré le général de brigade à la retraite Amir Avivi. , PDG et fondateur du Forum de défense et de sécurité d’Israël, a déclaré à Fox News Digital.

Les commentaires d’Avivi interviennent après des informations publiées dimanche dans les informations saoudiennes d’Al-Hadath selon lesquelles le Hezbollah a déplacé 110 missiles Fajr et plus de 300 missiles Fateh à Al Qusayr, en Syrie, près de la frontière libanaise. Les missiles transportent du chlorure de thionyle, un produit chimique toxique qui aurait été injecté dans les missiles par des experts nord-coréens sous la supervision de l’expert iranien en armes chimiques, Qassem Abdullah Massoudyan.

Les missiles ont ensuite été transportés par le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran jusqu’à la frontière, les rapprochant ainsi de leur capacité à menacer Israël.

Dans le passé, Israël a montré sa volonté de frapper des installations d’armes chimiques syriennes, plus récemment en frappant un site près de Maysaf en août. Maysaf a également été le site de l’une des trois frappes israéliennes l’année dernière, selon un rapport du Washington Post.

Cependant, Avivi soutient que les politiques récentes ont affaibli la capacité d’Israël à se défendre.

« L’accord gazier signé entre le Liban et Israël au cours des dernières secondes du gouvernement israélien intérimaire sortant a affaibli la dissuasion israélienne et a enhardi le Hezbollah et d’autres mandataires iraniens, qui ont vu Israël plier sous la menace de la force militaire », a déclaré Avivi.

Avivi a appelé Israël à éviter d’être complaisant face aux nouveaux rapports, arguant que le pays devrait garder toutes les options sur la table lorsqu’il traite avec l’Iran.

“Israël ne doit pas être induit en erreur par le calme apparent le long de la Ligne bleue et doit continuer à saper les efforts de prolifération iraniens par tous les moyens à sa disposition, militairement et diplomatiquement”, a-t-il déclaré. “Empêcher une organisation terroriste chiite d’obtenir des armes chimiques est avant tout une priorité israélienne, mais les États-Unis et l’Europe devraient être presque également préoccupés par la prolifération des armes non conventionnelles – et agir en conséquence.”

Pendant ce temps, l’agence de presse israélienne TPS a rapporté que les autorités israéliennes organiseraient mardi un exercice d’attaque chimique dans certaines parties de Tel-Aviv. L’exercice simulera une attaque chimique contre le système de métro léger de Tel-Aviv.