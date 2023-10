Le Hezbollah tire sur Israël après la mort de plusieurs membres dans des bombardements | Actualités du Hezbollah

Le groupe armé libanais Hezbollah a tiré un barrage de roquettes sur Israël après qu’au moins trois de ses membres ont été tués lors d’un bombardement israélien sur le sud du Liban, dans un contexte de tensions croissantes à la frontière nord d’Israël.

Le Hezbollah a déclaré lundi dans un communiqué avoir tiré des roquettes et des mortiers sur deux postes militaires israéliens en Galilée. L’armée israélienne a déclaré avoir identifié un certain nombre de « lancements » depuis le Liban vers Israël, sans faire de blessés. Il a déclaré qu’il répondait par des tirs d’artillerie sur le Liban.

Le Hezbollah, membre le plus redoutable d’un réseau régional de groupes armés soutenu par l’Iran, a confirmé lundi dans des communiqués que les bombardements israéliens avaient tué au moins trois de ses membres.

L’agence de presse Associated Press a identifié les personnes tuées comme étant Hussam Mohammad Ibrahim, Ali Raef Ftouni et Ali Hassan Hodroj.

Le Hezbollah a déclaré que les personnes tuées avaient été « martyrisées à la suite de l’agression sioniste contre le sud du Liban lundi après-midi ».

L’armée israélienne a commencé lundi à bombarder le sud du Liban après un raid transfrontalier revendiqué par le groupe armé du Jihad islamique palestinien (JIP).

L’armée israélienne a déclaré que des soldats appuyés par des hélicoptères avaient tué au moins deux hommes armés qui traversaient la frontière.

Des questions continuent de planer quant à savoir si le Hezbollah, une force de combat sophistiquée dotée d’un arsenal de missiles à longue portée, entrera dans la guerre entre Israël et la branche armée du groupe palestinien Hamas, qui gouverne la bande de Gaza assiégée. Cela élèverait le conflit actuel au rang d’une guerre sur deux fronts pour Israël, longtemps considérée comme un scénario de cauchemar par l’establishment militaire du pays.

Le média Reuters a rapporté qu’un porte-parole de la mission de maintien de la paix des Nations Unies le long de la frontière entre le Liban et Israël a déclaré que son chef, le général Aroldo Lazaro, était « en contact avec les parties impliquées, les exhortant à faire preuve d’un maximum de retenue ».

Le Hezbollah et Israël ont échangé des tirs dimanche, le Hezbollah tirant des missiles sur les positions israéliennes dans les fermes de Chebaa, revendiquées par le Liban et capturées par Israël lors de la guerre des Six Jours de 1967, en « solidarité » avec les Palestiniens.

Mais le groupe armé soutenu par l’Iran a jusqu’à présent évité de s’impliquer davantage et a nié toute implication dans l’attaque du JIP qui a eu lieu lundi. L’armée israélienne a déclaré que ses forces avaient « tué un certain nombre de suspects armés qui s’étaient infiltrés sur le territoire israélien depuis le territoire libanais », mais n’a pas donné de chiffre précis.

Certains experts ont déclaré que la position du Hezbollah pourrait changer si Israël lançait une offensive terrestre à Gaza, ce qui aurait probablement des effets dévastateurs sur cette bande de Gaza assiégée et très peuplée, qui abrite plus de 2,3 millions de Palestiniens.

Ali Hashem d’Al Jazeera a déclaré que le meurtre de combattants du Hezbollah représente une « véritable escalade » à la frontière libanaise, soulignant que le groupe riposte souvent au meurtre de ses membres. Le Hezbollah et Israël n’ont pas connu d’affrontement majeur depuis la guerre de 2006.

L’ancien général de l’armée libanaise Elias Farahat a déclaré à Al Jazeera qu’il n’était pas clair si les confrontations entre Israël et le Hezbollah allaient continuer à s’intensifier.

« Je pense que le concept des règles d’engagement continuera, c’est-à-dire : tirer sur une cible, et les Israéliens répondront sur la source du tir. Il n’y a aucune idée, et personne des deux côtés ne pense à élargir le front de la confrontation entre eux. Jusqu’à présent, elle est limitée à des objectifs précis.

La possibilité d’une escalade entre Israël et le Hezbollah a également semé la peur chez les habitants du sud du Liban, qui ont subi le poids des précédentes offensives israéliennes.

« Notre maison est très proche de la frontière, alors nous partons et descendons vers le village », a déclaré à Reuters Gabi Hage, père de trois enfants, qui a décrit les bombardements à proximité. « Tous mes voisins font de même. »

Le Hamas a lancé samedi une attaque sur plusieurs fronts contre le sud d’Israël. Au moins 800 Israéliens ont été tués et des milliers d’autres blessés, tandis que l’attaque a ébranlé la confiance du pays, habitué depuis longtemps à une suprématie militaire écrasante dans le conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies.

Des images ont circulé sur les réseaux sociaux d’Israéliens tués et kidnappés par des hommes armés palestiniens dans des bases militaires et des villes du sud d’Israël.

De hauts responsables israéliens ont promis de punir la bande de Gaza suite à l’attaque du Hamas.

Israël a officiellement déclaré la guerre dimanche et a donné son feu vert à des « mesures militaires significatives » contre le Hamas.

Plus de 500 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont été tués dans les raids aériens israéliens sur Gaza depuis samedi, et des milliers d’autres ont été blessés.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a ordonné un « siège total » de Gaza, coupant l’accès à la nourriture, à l’eau, au carburant et à l’électricité.