Le Hezbollah tire des centaines de roquettes sur Israël (VIDEO) — RT World News

La dernière offensive est intervenue en représailles à l’assassinat du commandant du groupe, Fouad Shukr, le mois dernier.

Le groupe paramilitaire islamiste Hezbollah a tiré des centaines de roquettes sur Israël pour venger la mort de son commandant en chef, Fouad Shukr, tué dans une frappe aérienne à Beyrouth le mois dernier. Parallèlement, l’armée israélienne a déclaré avoir mené des frappes préventives contre la milice basée au Liban après avoir conclu que l’attaque était imminente.

Le Hezbollah a déclaré avoir tiré plus de 320 roquettes sur 11 sites militaires israéliens dans un communiqué publié tôt dimanche, y compris ceux situés sur les hauteurs du Golan occupées par Israël. Il a ajouté que l’attaque a eu lieu « dans le cadre de la première réponse à l’agression sioniste brutale dans la banlieue sud de Beyrouth », dans lequel Shukr a été tué.

Israël avait auparavant affirmé avoir pris pour cible Shukr parce qu’il était responsable d’un bombardement meurtrier d’un terrain de football sur les hauteurs du Golan qui a tué 12 mineurs.

Pendant ce temps, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré avoir lancé une frappe préventive contre le Hezbollah après avoir identifié « préparation approfondie » par le groupe pour lancer une attaque. Il a déclaré qu’environ 100 avions israéliens « frappé et détruit des milliers de canons de lance-roquettes du Hezbollah » dans le sud du Liban, diffusant des images d’un bombardement intensif.

On estime également que quelque 210 roquettes et 20 drones ont été lancés sur des cibles israéliennes. « Nous avons déjoué la plupart des attaques prévues par le Hezbollah et nous avons intercepté de nombreuses menaces lancées contre Israël », Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, l’a déclaré.

Une roquette tirée depuis le Liban lors de l’attaque du Hezbollah de ce matin a touché un poulailler dans la communauté de Manot en Galilée occidentale. Les pompiers s’efforcent d’éteindre un incendie déclenché par l’impact de la roquette. pic.twitter.com/JUIV0DdPGY — Emmanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 25 août 2024

Le Hezbollah a cependant insisté sur le fait que la frappe préventive d’Israël n’avait pas perturbé ses activités.

Israël et le Hezbollah ont régulièrement échangé des tirs d’artillerie et de roquettes transfrontaliers depuis le début de la guerre avec le Hamas à Gaza en octobre, mais les affrontements n’ont jusqu’à présent pas abouti à un engagement direct à grande échelle.

EN SAVOIR PLUS:

Israël accepte de retirer ses troupes de Gaza – Blinken

Parallèlement, les craintes d’une nouvelle escalade régionale ont été alimentées par l’assassinat du leader politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, dans un attentat à la bombe à Téhéran. Téhéran et le Hamas ont tous deux accusé Israël d’avoir orchestré l’attaque ; Jérusalem-Ouest n’a ni confirmé ni nié son rôle dans l’assassinat.