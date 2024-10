Le Hezbollah soutient publiquement les efforts de cessez-le-feu au Liban pour la première fois alors qu’Israël intensifie son offensive

CNN

—



Le Hezbollah soutient les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu au Liban, a déclaré mardi son plus haut responsable, marquant la première fois que le groupe soutient publiquement une trêve sans la conditionner à l’arrêt de la guerre à Gaza.

« Nous soutenons les efforts politiques menés par (le président du Parlement Nabih) Berri sous la bannière de la réalisation d’un cessez-le-feu. Une fois que le cessez-le-feu sera fermement établi et que la diplomatie pourra y parvenir, tous les autres détails seront discutés et les décisions seront prises en collaboration », a déclaré le secrétaire général adjoint Naim Qassem.

Le Hezbollah libanais a commencé à tirer sur Israël le 8 octobre de l’année dernière pour montrer sa solidarité avec le Hamas, qui avait lancé une attaque contre Israël depuis Gaza un jour plus tôt. Le Hezbollah avait précédemment déclaré qu’il ne cesserait ses attaques contre Israël qu’une fois qu’un cessez-le-feu serait conclu avec le Hamas à Gaza. Israël a cependant insisté pour que le Hezbollah sépare son conflit avec Israël de la guerre en cours avec le Hamas.

Dans son discours marquant le premier anniversaire de l’implication du Hezbollah dans la guerre, Qassem n’a pas mentionné un cessez-le-feu à Gaza comme condition pour en obtenir un au Liban. C’était le deuxième discours de Qassem depuis qu’Israël a assassiné le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah à la fin du mois dernier. Depuis, Israël a mené des incursions terrestres limitées dans le sud du Liban, ciblant le Hezbollah, qui a continué à tirer des roquettes sur le nord d’Israël.

Nabih Berri, le chef du parti chiite Amal allié au Hezbollah, a été une figure clé dans les négociations pour un cessez-le-feu négocié par les pays occidentaux.

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, a déclaré la semaine dernière à CNN que Nasrallah avait accepté un cessez-le-feu temporaire demandé par le président américain Joe Biden, son homologue français Emmanuel Macron et d’autres alliés lors de l’Assemblée générale de l’ONU le mois dernier. Peu de temps après, Nasrallah fut assassiné par Israël.

Des responsables américains ont déclaré à CNN que l’administration Biden n’essayait pas activement de relancer l’accord et s’était résignée à essayer de façonner et de limiter les opérations israéliennes au Liban et contre l’Iran plutôt que de mettre un terme aux hostilités.

Tzipi Hotovely, l’ambassadrice d’Israël au Royaume-Uni, a déclaré dans une interview avec Sky News dimanche que Nasrallah n’avait pas accepté un cessez-le-feu et a qualifié les affirmations de Bou Habib de « ridicules ».

Dans un message vidéo mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël avait « éliminé » Hashem Safieddine, le successeur de Nasrallah. Cependant, l’armée israélienne a déclaré qu’elle vérifiait toujours si une frappe contre le quartier général des renseignements du Hezbollah à Beyrouth l’avait tué.

Netanyahu s’est adressé directement au peuple libanais dans son message, l’exhortant à tenir tête au Hezbollah et à « reprendre son pays », et le menaçant d’une guerre à la manière de Gaza s’il ne le faisait pas.

« Chrétiens, Druzes, musulmans – sunnites comme chiites – vous souffrez tous de la guerre futile du Hezbollah en Israël », a déclaré Netanyahu. « Vous avez l’opportunité de sauver le Liban avant qu’il ne tombe dans l’abîme d’une longue guerre qui entraînera des destructions et des souffrances similaires à celles que nous voyons à Gaza », a-t-il poursuivi.

La guerre menée par Israël contre le Hezbollah a tué plus de 1 400 personnes au Liban, selon le ministère libanais de la Santé. Plus de 1,2 million de personnes ont été déplacées depuis l’escalade des combats le mois dernier, ont indiqué les autorités libanaises.

Malgré l’appel aux pourparlers de cessez-le-feu, une grande partie du discours de Qassem mardi avait un ton de défi, soulignant la volonté et la capacité du Hezbollah de poursuivre sa lutte contre Israël.

« Si l’ennemi continue sa guerre, alors le champ de bataille sera décisif, et le champ de bataille nous appartient », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le Hezbollah a lancé un important barrage de roquettes vers les villes israéliennes de Haïfa et Kiryat, l’un des plus importants sur la ville depuis le début de la guerre. Les roquettes ont été tirées depuis le Liban en deux barrages distincts, ont indiqué les Forces de défense israéliennes (FDI). Alors que de nombreuses roquettes ont été interceptées ou sont tombées dans des zones ouvertes, selon l’armée, au moins deux bâtiments à Kiryat Yam et Kiryat Motzkin ont été directement touchés, précise le communiqué.

Plus tôt mardi, l’armée israélienne a déclaré qu’elle avait étendu ses « opérations limitées, localisées et ciblées » au sud-ouest du Liban.