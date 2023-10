Le Hezbollah, soutenu par l’Iran, se joindra-t-il au combat ?

TYRE, Liban — Le pays reste dans l’ombre des violences qui ont explosé entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza à la fin de la semaine dernière, mais le groupe militant libanais Hezbollah n’en demeure pas moins une présence menaçante à la frontière nord d’Israël, faisant craindre l’ouverture d’un nouveau front. dans le conflit.

Quelques heures après l’attaque effrontée et sanglante du Hamas samedi, le Hezbollah a tiré des roquettes guidées et de l’artillerie sur une zone contestée occupée par Israël, le long de la frontière sud du Liban. Cela a été rapidement répondu par un barrage d’artillerie israélienne, conduisant à des combats du tac au tac qui ont tué neuf personnes.

Si le Hezbollah choisissait d’entrer dans le conflit – une décision qu’il semble envisager – cela pourrait constituer un défi musclé pour Israël et internationaliser davantage un conflit qui a déjà plongé le Moyen-Orient dans la tourmente.

Le Hezbollah, qui a été désigné comme groupe terroriste par les États-Unis et de nombreux autres pays, a fait l’éloge mercredi des attaques sanglantes du Hamas contre le sud d’Israël.

Des chars israéliens sont stationnés mercredi près de la frontière avec le Liban. Ariel Schalit / AP

Condamnant le soutien du président Joe Biden à Israël, il a déclaré qu’il ne reculerait pas face aux moyens navals américains, notamment le groupe aéronaval USS Gerald R. Ford, désormais stationné en Méditerranée orientale.

« L’envoi de porte-avions dans la région dans le but de remonter le moral de l’ennemi et de ses soldats frustrés révèle la faiblesse de la machine militaire sioniste », a déclaré le Hezbollah dans un communiqué. « Notre nation et les factions de la résistance sont prêtes à la confrontation jusqu’à ce que la victoire finale et la libération complète soient obtenues. »

Jusqu’à présent, cependant, Israël et le Hezbollah semblent faire preuve de retenue, ce qui est conforme aux règles d’engagement informelles qui régissent le conflit transfrontalier depuis près de deux décennies.

Des proches du Hezbollah et des experts de la région préviennent que cela pourrait changer à tout moment et que le groupe fera un calcul basé sur les actions israéliennes dans la bande de Gaza et sur la question de savoir si l’Iran – qui soutient à la fois le Hamas et le Hezbollah – pousse le groupe à la guerre.

Si cela se produit, le Hezbollah disposera de vastes réserves d’armes avancées, d’une formation avancée et de rangs bien organisés de troupes expérimentées qui ont été « ensanglantées » par plus d’une décennie de combat contre les militants islamistes sunnites en Syrie, éclipsant ainsi les capacités du Hamas.

Pour l’instant cependant, les experts estiment que le groupe pourrait considérer sa présence à la frontière nord d’Israël comme un moyen de dissuasion contre une invasion à grande échelle de la bande de Gaza par Israël, ou bien se tenir en réserve.

Le Hezbollah essaie peut-être, en partie, de « confondre » Israël, Marwa Osman, maître de conférences à l’Université internationale libanaise. « Le changement de donne serait le recours à une force massive ou l’arrivée de forces et d’équipements américains dans les territoires palestiniens occupés. » dit-elle.

Des militants du Hezbollah brandissent des drapeaux lors de funérailles à Beyrouth en 2020. Marwan Naamani / DPA via le fichier Getty Images

Dans le sud du Liban, lors des funérailles de deux combattants du Hezbollah tués mardi dans le bombardement transfrontalier, la colère parmi la foule de milliers de personnes était palpable.

Les chants « Mort à Israël » et « Amérique, vous êtes le plus grand Satan » ont résonné au milieu des prières religieuses chiites et de la musique martiale.

Ali Zalzali, un imam local, ou religieux, proche du groupe et de ses partisans, a déclaré que la décision d’entrer ou non dans le combat était toujours en suspens.

Insistant sur le fait que le groupe ne serait pas influencé par l’Iran, il a déclaré qu’il « n’attend aucun signal de qui que ce soit ». Il a ajouté qu’il s’agirait d’une « décision indépendante et interne » prise par le Hezbollah et son leader vénéré et secret, Hassan Nasrallah.

« Nous sommes une nation du jihad et nous avons offert des centaines, des milliers de martyrs et de sacrifices », a-t-il déclaré.

Et pourtant, entrer en guerre coûterait presque certainement cher au Hezbollah. Bien que le groupe islamiste chiite soit avant tout une organisation militante ayant un ennemi juré en Israël, il dispose également d’un parti politique qui participe aux élections parlementaires libanaises, entretient des alliances avec d’autres partis politiques, occupe des postes ministériels et, à un certain niveau, répond aux électeurs parmi eux. La société hautement sectaire du Liban.