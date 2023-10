Un responsable du Hezbollah prévient que le groupe militant libanais soutenu par l’Iran est « des milliers de fois plus fort » qu’avant, et que les États-Unis, Israël et les autres « Européens malveillants » devraient être prudents, selon des rapports.

Ces propos ont été tenus mercredi par Hashem Safieddine, un haut responsable du Hezbollah, lors d’un rassemblement dans une banlieue de Beyrouth, où les manifestants ont également brandi des drapeaux du Hezbollah et de la Palestine et scandé « Mort à l’Amérique et à Israël », selon The Guardian.

« La réponse à l’erreur que vous pourriez commettre avec notre résistance sera retentissante », a également déclaré Safieddine, cité par Reuters. « Parce que ce que nous avons, c’est la foi, et Dieu est plus fort que vous, tous vos cuirassés et toutes vos armes. »

Ces remarques enflammées sont intervenues le jour même où le président Biden s’est rendu en Israël et a mis en garde les autres pays contre toute implication dans la guerre entre Israël et le Hamas.

« Le monde saura qu’Israël est plus fort que jamais. Et mon message à tout État ou à tout autre acteur hostile qui envisage d’attaquer Israël reste le même qu’il y a une semaine. Ne le faites pas, ne le faites pas », » a déclaré Biden.

« Et plus tard cette semaine, je vais demander au Congrès américain un programme de soutien sans précédent pour la défense d’Israël. Nous allons maintenir le Dôme de Fer entièrement approvisionné pour continuer à surveiller le ciel israélien, sauvant des vies israéliennes », a-t-il ajouté. . « Nous avons déplacé des moyens militaires américains dans la région, notamment en positionnant le groupe aéronaval USS Ford en Méditerranée orientale avec l’USS Eisenhower, en route pour dissuader toute nouvelle agression contre Israël et empêcher que ce conflit ne s’étende. »

Le Hezbollah a également déclaré que deux de ses combattants avaient été tués mercredi dans le sud du Liban et qu’un troisième se trouvait dans un état grave, selon Reuters.

Le groupe militant s’est engagé dans des escarmouches avec les forces israéliennes le long de la frontière du pays ces derniers jours alors que des inquiétudes émergent quant à leur implication accrue dans le conflit Israël-Hamas.

L’armée israélienne a déclaré hier soir que neuf roquettes et plusieurs missiles antichar avaient été tirés mercredi depuis le Liban vers Israël, dont quatre avaient été interceptés.

Il a déclaré avoir répondu en « ripostant vers l’origine des frappes » et en « frappant les infrastructures terroristes du Hezbollah à l’aide de tirs de chars », selon un article sur X.