Le Hezbollah regarde la guerre à Gaza susciter la crainte de fronts supplémentaires à défendre par Israël

JÉRUSALEM – Après plus de 12 heures de terrorisme et d’attaques à la roquette perpétrées par des terroristes palestiniens depuis Gaza contre les communautés israéliennes du sud, les civils israéliens le long de la frontière nord du pays – près du Liban – ont dormi dans l’inquiétude samedi soir, craignant une attaque similaire de la part des Iraniens. Il soutient le groupe terroriste Hezbollah.

Dimanche matin, alors même que les forces israéliennes continuaient à combattre les combattants du Hamas près de Gaza, le Hezbollah a revendiqué la responsabilité d’avoir tiré sur une zone contestée connue sous le nom de Mont Dov. Israël a riposté en frappant les infrastructures du Hezbollah, selon le porte-parole de Tsahal, notamment en détruisant deux tentes que le groupe terroriste y avait érigées en juin.

Amir Avivi, PDG du Forum de défense et de sécurité d’Israël (IDSF), a déclaré à Fox News Digital qu’il était surpris que l’attaque du Hamas de samedi n’ait pas été coordonnée avec le Hezbollah ou que le Hezbollah n’ait pas profité des événements en cours pour attaquer également Israël.

Avivi, général de brigade (Res) et ancien commandant adjoint de la division Gaza des forces de défense israéliennes, a déclaré à Fox News Digital que « c’était vraiment une grande opportunité pour l’Iran de déclencher, par surprise, une guerre sur plusieurs fronts contre Israël ». ce qui aurait été bien plus dévastateur car ils auraient conquis toutes les villes d’Israël dans le nord », a-t-il déclaré.

Avivi a déclaré que l’échec du Hezbollah à unir ses forces avec Hamas Cela pourrait être dû à la volonté iranienne de maintenir le groupe chiite intact en cas de futurs affrontements. Si les deux groupes attaquaient Israël ensemble, a-t-il théorisé, ils pourraient finir par être détruits et rendre l’Iran plus vulnérable.

Il a déclaré que la fusillade de dimanche était sans aucun doute un message du Hezbollah. « C’était très localisé et dans un endroit où personne ne vit », a déclaré Avivi.

« Officiellement, notre routine ici a continué, mais je ne pense pas que quiconque ait bien dormi la nuit dernière », a déclaré Sarit Zehavi, fondateur et président du Centre d’éducation et de recherche d’Alma, qui se concentre sur les défis de sécurité d’Israël à sa frontière nord, à Fox News Digital. .

« Nous avons ouvert notre [bomb] « Les refuges et les communautés le long de la frontière comprennent qu’il peut y avoir une escalade, c’est pourquoi ils font les préparatifs nécessaires », a déclaré Zehavi, qui vit avec sa famille à Kfar Vradim, à seulement 10 kilomètres de la frontière. croire que l’armée israélienne se prépare également à d’éventuelles confrontations avec le Hezbollah.

« Pour l’instant, nous nous concentrons sur les prochaines étapes, et clairement au niveau politique, la prochaine étape consiste à essayer d’empêcher l’ouverture d’un autre front, tandis que militairement, elle essaie de se préparer à la possibilité d’un autre front », a déclaré Zehavi. « Et il ne fait aucun doute que les Iraniens souhaitent ouvrir d’autres fronts. »

Orna Mizrahi, chercheuse principale à l’Institut d’études sur la sécurité nationale à Tel Aviv, a déclaré que la question de savoir si d’autres fronts pourraient éclater pour Israël était la « question à six millions de dollars ».

Elle a déclaré que la fusillade de dimanche matin semblait être un acte de solidarité avec le Hamas plutôt qu’une déclaration de guerre, mais « d’après ce que je comprends, la guerre à Gaza prendra beaucoup de temps et il pourrait y avoir d’autres occasions pour le Hezbollah d’essayer quelque chose pendant ce temps ». l’armée israélienne est active dans le Sud. »

« D’après ce que j’ai compris, le Hezbollah ne veut pas être entraîné dans une situation où le Hamas le dirige », a déclaré Mizrahi, qui était auparavant conseiller adjoint à la sécurité nationale d’Israël pour la politique étrangère. « Mais il pourrait y avoir une tentation de profiter de cette opportunité. »

Mizrahi a déclaré que le scénario d’infiltration de terroristes dans les communautés frontalières israéliennes était généralement appliqué au nord et que la découverte il y a plusieurs années de tunnels d’attaque creusés par le Hezbollah avait alimenté cette possibilité. Maintenant que le Hamas a utilisé cette tactique, prenant Israël par surprise samedi, tuant plus de 300 personnes et prenant plusieurs otages, le Hezbollah a perdu son avantage, a-t-elle expliqué.

« Peut-être qu’ils tenteront quelques petits actes de solidarité ou peut-être qu’il y aura des accidents, mais pas une guerre très vaste qui ouvrirait un deuxième front », a déclaré Mizrahi, soulignant qu’il y a des voix fortes au Liban mettant en garde le Hezbollah contre une telle action.

« En outre, Tsahal est désormais prêt et préparé à les affronter à la frontière nord, ils ont donc perdu l’élément de surprise », a-t-elle ajouté.

Quant aux autres zones de conflit potentiel pour Israël, comme la Cisjordanie, où le Hamas dispose de larges poches de pouvoir, ou à l’intérieur d’Israël où les tensions se sont accrues entre les communautés arabes dans le passé, Avivi a déclaré que cette série de combats semblait assez compliquée. différent.

« Je pense que les Arabes israéliens ainsi que les Palestiniens vivant en Judée et Samarie sont sous le choc de ce qui s’est passé », a-t-il déclaré, utilisant le nom biblique de la région de Cisjordanie. « L’armée israélienne mobilise désormais des centaines de milliers de soldats et, comparé à ce qui s’est passé, [two years ago]je pense que nous vivons quelque chose de très différent. »

« Plus Tsahal est déterminé à prendre le contrôle de Gaza et à détruire le Hamas, moins il y aura de chances que d’autres fronts se produisent », a ajouté Avivi. « Si Israël ne conquiert pas Gaza et n’élimine pas le Hamas, si le Hamas survit et est capable de reconstruire ses capacités au cours des deux prochaines années, alors [this operation] ce sera une victoire pour eux. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.