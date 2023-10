Le Hezbollah promet des représailles après la mort d’un membre lors d’une frappe israélienne – médias — RT World News

Le groupe aurait confirmé la mort d’un de ses combattants et aurait déclaré qu’il réagirait conformément aux « règles de dissuasion ».

Le groupe militant chiite Hezbollah basé au Liban a déclaré lundi qu’il « répondre » aux frappes israéliennes visant ses installations au milieu d’une récente escalade, ont rapporté les médias locaux. Les militants ont également confirmé la mort d’au moins un de leurs combattants lors de ces attaques.

Le groupe a déclaré à la télévision libanaise al-Jadeed qu’il répondrait au bombardement de la région d’Ayt al-Shaab, dans le sud du pays. « conformément aux règles de dissuasion qu’il a imposées », sans préciser quelles mesures exactes il envisageait de prendre.

Plusieurs médias locaux ont rapporté qu’Israël continue de frapper le sud du Liban, ajoutant que deux combattants du Hezbollah pourraient avoir été tués dans ces attaques. Selon les médias israéliens, plusieurs roquettes ont été tirées depuis le Liban vers Israël lundi soir, mais elles n’ont fait aucun blessé. Jérusalem-Ouest a confirmé ce qu’elle appelle un échange de tirs à la frontière avec le Liban et a imposé des restrictions aux habitants des villes du nord d’Israël, ont rapporté les médias locaux.















Les entreprises de la zone ne peuvent rester ouvertes que si elles ont un accès immédiat aux abris anti-bombes et les rassemblements sont limités à 30 personnes à l’extérieur et à 300 personnes à l’intérieur, a déclaré le commandement du front intérieur de l’armée israélienne, ajoutant que les plages publiques sont totalement fermées. Les mesures doivent rester en vigueur jusqu’à mardi soir, ont rapporté les médias, ajoutant qu’elles seraient probablement prolongées.

La déclaration du Hezbollah intervient au milieu du plus grand conflit entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas contrôlant la bande de Gaza ces dernières années. Au cours du week-end, le Hamas a lancé une attaque massive contre Israël, franchissant la frontière et envahissant brièvement les colonies israéliennes voisines. Il a également lancé des milliers de roquettes sur Israël ces derniers jours.

Selon les responsables israéliens, le bilan des morts liées aux attaques du Hamas a atteint au moins 900. Israël a répondu en lançant des frappes aériennes massives sur la bande de Gaza et en annonçant un « siège complet » de la région.

Washington avait auparavant adressé un avertissement au Hezbollah, l’exhortant à s’abstenir de toute ingérence dans le conflit entre Israël et le Hamas. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a spécifiquement mentionné le groupe basé au Liban lors d’un entretien dimanche avec l’émission State of the Union de CNN.