Une vague d’explosions au Moyen-Orient a tué au moins 11 personnes et en a blessé des milliers d’autres

Le Hezbollah a promis de riposter contre Israël après qu’une vague d’explosions de téléavertisseurs a tué plusieurs membres du groupe islamiste basé au Liban et fait des milliers de blessés mardi.

Au moins 11 personnes ont été tuées et environ 3 000 blessées lorsque des bipeurs – utilisés par le Hezbollah pour rendre les messages plus difficiles à intercepter – ont commencé à exploser au Liban et en Syrie. Parmi les blessés figurent l’ambassadeur d’Iran au Liban, Mojtaba Amini, ainsi que plusieurs hauts responsables du Hezbollah.

Bien que les médias aient suggéré que les explosions avaient été orchestrées par l’agence d’espionnage israélienne, le Mossad, Jérusalem-Ouest n’a pas revendiqué la responsabilité de l’attaque.

Dans un communiqué publié mercredi, le Hezbollah a déclaré qu’il détenait « L’ennemi israélien est pleinement responsable de cette agression criminelle. » Il s’est également engagé à poursuivre ses opérations militaires contre Israël en soutien au Hamas dans l’enclave palestinienne de Gaza malgré les alertes téléphoniques.















« Ce chemin est continu et distinct du difficile règlement de comptes que l’ennemi criminel doit attendre pour son massacre de mardi… C’est un autre règlement de comptes qui viendra », le groupe a ajouté, insistant sur le fait que l’attaque ne fera que renforcer sa détermination.

Le New York Times a rapporté, citant des sources proches du dossier, qu’Israël avait caché les explosifs dans les téléavertisseurs, qui portaient la marque de la société taïwanaise Gold Apollo, avant de les envoyer au Liban. Gold Apollo a déclaré avoir autorisé l’utilisation de son nom sur les téléavertisseurs, mais que ceux-ci avaient été fabriqués par une société basée à Budapest.

Le Hezbollah a commencé à utiliser des téléavertisseurs et d’autres méthodes de communication peu technologiques par crainte que les messages envoyés par téléphone portable puissent être piratés ou suivis par les services de renseignement israéliens.

Israël et le Hezbollah, qui entretient des liens étroits avec l’Iran, sont en conflit depuis de nombreuses années, les tensions s’étant aggravées après le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre dernier. Les deux parties ont régulièrement échangé des attaques transfrontalières qui ont fait de nombreuses victimes, mais se sont jusqu’à présent abstenues de tout contact direct.