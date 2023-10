Le Hezbollah a ciblé plusieurs sites militaires israéliens, causant des dégâts aux équipements de surveillance, aux garnisons et aux fortifications le long de la frontière libano-palestinienne.

Une capture d’écran d’une vidéo non datée montre un tireur d’élite du Hezbollah ciblant les systèmes de surveillance israéliens de qualité militaire à « Misgav Am », en Palestine occupée. (Résistance islamique au Liban/Telegram)

La Résistance islamique au Liban, le Hezbollah, a diffusé des images documentant une opération qu’elle a menée de samedi à dimanche depuis le sud du Liban, visant des sites militaires israéliens dans les territoires occupés.

La Résistance a présenté plusieurs armes utilisées pour cibler les logiciels espions et les systèmes de communication de l’occupation, notamment des missiles guidés antichar et des fusils de sniper.

#MONTRE | Les médias militaires de la Résistance islamique en #LibanHezbollah, a publié une vidéo illustrant des attaques contre plusieurs avant-postes israéliens et des équipements de surveillance avec des ATGM et des tirs de tireurs d’élite. pic.twitter.com/N6QBAnj36i – Al Mayadeen anglais (@MayadeenEnglish) 30 octobre 2023

Plus tôt lundi, le Hezbollah avait annoncé que ses combattants avaient ciblé et détruit du matériel de qualité militaire dans la colonie de “Metula”, en Palestine occupée, à la frontière de la ville libanaise de Kfar Kila.

Les résistants ont également ciblé les systèmes de surveillance de « Bayad Blida », ainsi que les fortifications de l’occupation, réalisant des tirs directs.

Plus au sud, le long de la côte libanaise, les combattants du Hezbollah ont ciblé les sites d’al-Bahri et de Jal al-Aallam en Palestine occupée, détruisant des équipements et des fortifications de qualité militaire.

Pour ajouter à l’ampleur des opérations menées par le Hezbollah lundi, la Résistance a ciblé la caserne « Branit », causant des frappes directes sur ses systèmes de surveillance, ses fortifications et sa garnison.

Le Hezbollah et d’autres factions de la Résistance ont intensifié leurs attaques contre les sites d’occupation israéliens le long de la frontière libano-palestinienne et dans les territoires libanais occupés. Ces opérations viennent en soutien à la Résistance à Gaza qui se défend actuellement contre une invasion terrestre israélienne de la bande.

Le Hezbollah a également expliqué qu’il continuerait de cibler les systèmes de surveillance et les logiciels espions de l’occupation, qu’« Israël » utilise pour accéder illégalement à l’information et surveiller les résidents du sud du Liban.

