Le Hezbollah organise des jeux de guerre pour les médias et se dit prêt à affronter Israël

AARAMTA, Liban (AP) – Le groupe militant libanais Hezbollah a fait une démonstration de force dimanche, en lançant une rare invitation médiatique à l’un de ses sites d’entraînement dans le sud du Liban, où ses forces ont organisé un exercice militaire simulé.

Des combattants masqués ont sauté à travers des cerceaux enflammés, ont tiré à l’arrière de motos et ont fait exploser des drapeaux israéliens affichés dans les collines au-dessus et un mur simulant celui à la frontière entre le Liban et Israël.

L’exercice a eu lieu avant le «Jour de la libération», la célébration annuelle du retrait des forces israéliennes du sud du Liban le 25 mai 2000, et à la suite d’une récente escalade du conflit israélo-palestinien à Gaza. Les dirigeants militants du Hamas de Gaza et le Hezbollah entretiennent des liens de longue date.

Les récentes tensions accrues surviennent également des mois après que le Liban et Israël ont signé un accord historique sur la frontière maritime négocié par les États-Unis, qui, selon de nombreux analystes, réduirait le risque d’une future confrontation militaire entre les deux pays.

L’armée israélienne a refusé de commenter l’exercice du Hezbollah.

Un haut responsable du Hezbollah, Hashem Safieddine, a déclaré dimanche dans un discours que l’exercice visait à « confirmer notre totale préparation à faire face à toute agression » d’Israël.

De l’autre côté de la frontière, les forces israéliennes ont aussi occasionnellement invité des journalistes à assister à des exercices simulant une guerre avec le Hezbollah. Les responsables des deux camps font souvent allusion à leur volonté de conflit dans des déclarations publiques.

Sur le terrain, cependant, le conflit a été en grande partie gelé depuis que les deux parties ont mené une guerre brutale et peu concluante d’un mois en 2006.

Israël frappe régulièrement des cibles liées au Hezbollah et à son soutien, l’Iran, en Syrie voisine.

Au Liban, alors qu’Israël et le Hezbollah, ainsi que des groupes armés palestiniens, ont échangé des frappes périodiques au cours des années depuis 2006, ils ont largement évité des victimes de part et d’autre.

Plus récemment, Israël a lancé de rares frappes sur le sud du Liban le mois dernier après que des militants ont tiré près de trois douzaines de roquettes sur Israël, blessant deux personnes et causant des dégâts matériels. L’armée israélienne a déclaré qu’elle visait des installations du Hamas, qu’elle blâmait pour les tirs de roquettes, dans le sud du Liban. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a tourné en dérision cette affirmation, affirmant que les frappes israéliennes n’avaient touché que des « bananeraies » et un canal d’irrigation.

Safieddine, dans son discours de dimanche, a fait allusion à la possession par le groupe de missiles à guidage de précision, qui n’étaient pas exposés mais qu’il a dit qu’Israël verrait « plus tard ».

Elias Farhat, un général à la retraite de l’armée libanaise qui est actuellement chercheur en affaires militaires, a déclaré que la « démonstration de force symbolique » du Hezbollah dimanche semblait être une réponse à la récente escalade à Gaza. Il a dit que cela pourrait aussi être une réponse à une manifestation jeudi à Jérusalem de milliers de nationalistes juifs, dont certains ont scandé « Mort aux Arabes » et d’autres slogans racistes, pour célébrer la « Journée de Jérusalem ». Ce jour marque la prise de la vieille ville par Israël il y a 56 ans.

Mohanad Hage Ali, chercheur principal au Carnegie Middle East Center qui étudie le Hezbollah, a déclaré que dans le passé, lorsqu’il y avait une escalade dans le conflit israélo-palestinien, le groupe armé libanais tirait parfois des roquettes ou autorisait une faction palestinienne au Liban. faire cela. Mais il a déclaré que l’exercice militaire de dimanche était un moyen moins risqué de montrer la force.

Étant donné que vendredi marquait le retour de la Syrie – un allié du Hezbollah et de l’Iran – dans la Ligue arabe, a déclaré Hage Ali, le Hezbollah n’aurait peut-être pas voulu qu’un affrontement à la frontière avec Israël détourne l’attention de la réconciliation arabe.

Alors que l’exercice militaire « montre à quel point ils sont forts et envoie un message aux Israéliens, il démontre également que cette fois-ci, ils ne veulent pas escalader », a-t-il déclaré.

___

L’écrivain de l’Associated Press Josef Federman à Jérusalem y a contribué.

Abby Sewell, l’Associated Press