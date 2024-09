Le Hezbollah nomme son deuxième commandant en chef tué dans une frappe aérienne — RT World News

Ahmed Wahbi fait partie des plus d’une douzaine d’officiers supérieurs tués dans une frappe de Tsahal à Beyrouth

Le groupe paramilitaire libanais Hezbollah a reconnu que l’un de ses principaux commandants, Ahmed Wahbi, a été tué vendredi dans une frappe aérienne israélienne à Beyrouth. Ibrahim Aqil, le chef de l’unité d’élite Radwan du Hezbollah, a également été tué avec une douzaine d’autres officiers.

Le Hezbollah a annoncé la mort de Wahbi à Reuters tôt samedi, plusieurs heures après que les Forces de défense israéliennes (FDI) ont affirmé l’avoir tué. Selon Tsahal, Wahbi a supervisé l’entraînement de l’unité des forces spéciales Radwan du Hezbollah jusqu’au début de 2024, a planifié un raid en Galilée sur le même modèle que l’attaque du Hamas du 7 octobre depuis Gaza et a orchestré de nombreuses attaques contre la région de Gaza. « Infiltrations et attaques par balles » sur le territoire israélien.

Wahbi a été tué vendredi matin dans une frappe aérienne contre un immeuble d’habitation à Beyrouth. Douze autres officiers du Hezbollah, dont plusieurs commandants de l’unité Radwan, figurent parmi les morts, selon Tsahal. Le plus haut gradé de ces commandants était Ibrahim Aqil, qui, selon Tsahal, dirigeait l’unité et était à la tête des opérations du Hezbollah depuis 2004.

Les États-Unis ont accusé Aqil d'être responsable de l'attentat contre l'ambassade américaine à Beyrouth en avril 1983, qui a fait 63 morts, et ont placé une prime de 7 millions de dollars sur sa tête en 2019.















Selon le ministère libanais de la Santé, le bombardement a fait 37 morts, dont trois enfants et sept femmes. Plus de 60 personnes ont été blessées, dont la famille d’un journaliste de RT en arabe qui vivait dans un immeuble adjacent.

Peu avant l’annonce de la mort de Wahbi, le Hezbollah a tiré des centaines de roquettes sur Israël et le plateau du Golan occupé. En réponse, des avions de chasse israéliens ont frappé quelque 180 cibles du Hezbollah dans le sud du Liban, a indiqué l’armée israélienne, affirmant que ces frappes ont détruit des milliers de lance-roquettes prêts à être tirés sur le territoire israélien.

Alors que le Hezbollah menait une campagne de faible intensité contre Israël depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas l’année dernière, l’explosion soudaine de milliers de bipeurs et de radios utilisés par le groupe en début de semaine a fait craindre l’éclatement d’une guerre régionale plus vaste. De nombreuses sources américaines, arabes et israéliennes ont identifié le Mossad, l’agence de renseignement israélienne, comme étant à l’origine de ces explosions de bipeurs.

Les explosions ont marqué le début de « une nouvelle phase » dans le conflit, a déclaré mercredi le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, annonçant qu’Israël allait changer « forces, ressources et énergie » de Gaza vers le Liban.

Au-delà de plusieurs tirs de roquettes vendredi et samedi, le Hezbollah n’a pas répondu aux dernières attaques israéliennes. Le chef du groupe, Hassan Nasrallah, a prévenu qu’Israël recevrait « une juste punition », ajoutant que toute tentative de l’armée israélienne d’envahir le sud du Liban aurait « conséquences désastreuses » pour l’État juif.