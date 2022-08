Le Hezbollah met Israël en garde contre le différend frontalier avec le Liban

Les remarques de Hassan Nasrallah sont intervenues au milieu des efforts intensifiés des États-Unis pour résoudre un différend frontalier maritime vieux de plus d’une décennie entre Israël et le Liban, qui sont officiellement en guerre depuis la création d’Israël en 1948.

Hochstein aurait ensuite visité Israël et devrait revenir à Beyrouth dans les semaines à venir avec les réponses israéliennes aux demandes libanaises.

Israël et le Hezbollah sont des ennemis acharnés qui ont mené une guerre d’un mois à l’été 2006. Israël considère le groupe militant chiite soutenu par l’Iran comme sa menace immédiate la plus sérieuse, estimant que le Hezbollah possède quelque 150 000 roquettes et missiles visant Israël.