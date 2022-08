Le Hezbollah met Israël en garde contre le différend frontalier avec le Liban

BEYROUTH (AP) – Le chef du groupe militant libanais du Hezbollah a lancé mardi un avertissement à l’ennemi juré d’Israël concernant le différend frontalier maritime entre les deux pays, affirmant que “toute arme” qui parviendrait à voler la richesse du Liban “sera coupée”.

Les remarques de Hassan Nasrallah sont intervenues au milieu des efforts intensifiés des États-Unis pour résoudre un différend frontalier maritime vieux de plus d’une décennie entre Israël et le Liban, qui sont officiellement en guerre depuis la création d’Israël en 1948.

Les deux pays revendiquent quelque 860 kilomètres carrés (330 miles carrés) de la mer Méditerranée. Le Liban affirme également que le champ gazier de Karish se trouve sur un territoire contesté dans le cadre des négociations frontalières maritimes en cours, tandis qu’Israël affirme qu’il se trouve dans ses eaux économiques internationalement reconnues.

Amos Hochstein, conseiller principal pour la sécurité énergétique au Département d’État américain qui a servi de médiateur dans le différend, a rencontré de hauts responsables libanais la semaine dernière. Après les pourparlers, il a déclaré que les deux pays se rapprochaient d’un accord sur le différend.

Hochstein aurait ensuite visité Israël et devrait revenir à Beyrouth dans les semaines à venir avec les réponses israéliennes aux demandes libanaises.

Israël et le Hezbollah sont des ennemis acharnés qui ont mené une guerre d’un mois à l’été 2006. Israël considère le groupe militant chiite soutenu par l’Iran comme sa menace immédiate la plus sérieuse, estimant que le Hezbollah possède quelque 150 000 roquettes et missiles visant Israël.

Dans son discours lors d’un rassemblement au sud de Beyrouth, auquel ont participé des dizaines de milliers de personnes pour marquer l’Ashoura, Nasrallah a déclaré que le Liban “devrait être prêt à toutes les possibilités”.

“Nous ne tolérerons pas l’idée que notre richesse soit volée”, a déclaré Nasrallah.

Ashoura est l’un des jours les plus importants du calendrier religieux chiite, commémorant le martyre du 7ème siècle du petit-fils du prophète Mahomet Hussein.

Le Liban a cruellement besoin d’un accord sur la frontière maritime en Méditerranée car il espère exploiter les réserves de gaz offshore pour tenter d’atténuer ce qui est devenu la pire crise économique de son histoire moderne.

Le mois dernier, l’armée israélienne a abattu trois drones non armés du Hezbollah survolant le champ de Karish. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a alors critiqué le Hezbollah, affirmant que cette décision pourrait présenter des risques pour le pays. Le Hezbollah a ensuite diffusé des images de drones montrant des navires israéliens dans la région.

“Ne faites pas d’erreurs avec le Liban ni avec le peuple libanais”, a déclaré Nasrallah. “Tout bras qui essaie d’atteindre une partie de cette richesse (libanaise) sera coupé.”

Nasrallah a également averti Israël de ne viser aucun responsable palestinien au Liban dans le cadre d’un cessez-le-feu qui a mis fin à trois jours de combats meurtriers entre Israël et le groupe militant du Jihad islamique palestinien dans la bande de Gaza. Le groupe du Jihad islamique, avec le groupe militant beaucoup plus important du Hamas qui dirige Gaza, est un allié du Hezbollah.

Bassem Mroue, The Associated Press